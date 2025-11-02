Haberler

Türkiye ve Irak Arasında Su İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Bağdat ziyareti sırasında imzalanan anlaşma, Irak'ın su altyapısının modernizasyonu için Türk firmalarının üstleneceği projelerin finansmanını petrol satışlarına dayalı bir mekanizma ile sağlamayı öngörüyor.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat ziyareti sırasında, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani tarafından kabul edildi. Kabulden sonra Türkiye ile Irak arasında "Su Alanında İşbirliği Çerçeve Anlaşması"nın uygulanmasını sağlayacak finans mekanizması belgesi imzalandı. Anlaşma, Irak'ın su altyapısının modernizasyonu için Türk firmalarının üstleneceği projelerin finansmanının, Irak'tan yapılacak petrol satışlarına dayalı bir sistemle karşılanmasını öngörüyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani tarafından kabul edildi.

Kabul sonrası, iki ülke Dışişleri Bakanları tarafından "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Alanında İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşması Kapsamındaki Projelerin Finansmanı için Mekanizma Belgesi" imzalandı.

Çerçeve Anlaşması'nın fiilen uygulanmasını sağlayacak düzenlemeleri içeriyor

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan "Su Alanında İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşması Kapsamındaki Projelerin Finans Mekanizması", geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı'nın Bağdat ziyareti sırasında akdedilen "Su Alanında İşbirliği Çerçeve Anlaşması"nın fiilen uygulanmasını sağlayacak düzenlemeleri içeriyor.

Mekanizma, Irak'ın su kaynaklarının etkin, verimli ve sürdürülebilir kullanımına yönelik altyapı modernizasyonu ve inşası kapsamında Türk firmalarınca üstlenilecek projelerin finansmanının, Irak'tan yapılan petrol satışlarına dayalı bir sistem aracılığıyla karşılanmasını öngörüyor. Bu düzenleme aracılığıyla Türkiye, Irak'ın su altyapısının geliştirilmesine ve su kaynaklarının daha verimli kullanılmasına katkısını artırmayı hedefliyor.

Mekanizma nasıl işleyecek?

Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle bölgede azalan su kaynakları dikkate alındığında, Türkiye'de de hissedilen su sıkıntısının bölgesel işbirliği yoluyla uzun vadeli çözümlere kavuşturulması önem taşıyor. 22 Nisan 2024 tarihinde imzalanan Çerçeve Su Anlaşması ile bugün imzalanan Finans Mekanizması, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerde yeni bir stratejik dönemin başlangıcına işaret ediyor. Bu çerçevede, Türk müteahhitlik firmalarının, Irak pazarına erişiminin kolaylaşması ve stratejik öneme sahip projelerde yeni fırsatlar elde etmesi bekleniyor.

Türk şirketlerinin Irak piyasasına girmesine de olanacak sağlayacak mekanizma ile Irak'tan petrol alan Türk firmasının ödediği para bir hesapta tutulacak. Iraklılar, bu hesaptaki parayla başka Türk şirketine su altyapı ihalesi işi verecek. Yani Türkiye'nin petrol almak işin kullandığı paranın, yeniden Türk şirketlerine dönmesi sağlanacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com
