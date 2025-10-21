Haberler

Türkiye ve IKBY Arasında İkili İlişkiler Geliştiriliyor

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü. Görüşmelerde Türkiye-IKBY ekonomik ilişkileri, Irak Meclisi seçimleri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakanı Mesrur Barzani ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu, Büyükelçi İnan'ın ziyaretine ilişkin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

İnan'ın, IKBY Başkanı Barzani ile görüşmesine ilişkin paylaşımda, "Görüşmede, Sayın Barzani'nin son Türkiye ziyareti dahil olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Büyükelçi İnan ile IKBY Başbakanı Mesrur Barzani görüşmesinde de ikili işbirliği ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

IKBY Başkanlığından yapılan açıklamada da Neçirvan Barzani ile İnan'ın Türkiye'nin Irak ve IKBY ile ilişkileri, su konusu, yaklaşan Irak Meclisi seçimleri, siyasi sürecin geleceği ve IKBY'deki iç durum gibi konuların ele alındığı aktarıldı.

Türkiye'nin Irak ve IKBY ile ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda mutabık kalındığı belirtilen açıklamada, IKBY petrolünün yeniden Türk limanları üzerinden ihraç edilmesinin Irak ekonomisi için olumlu bir adım olduğu yönünde değerlendirmenin yapıldığı kaydedildi.

IKBY Başbakanlığından yapılan açıklamada ise Mesrur Barzani ile İnan'ın, ikili ilişkilerin geliştirilmesini vurguladığı, Irak'taki genel duruma ilişkin son gelişmeleri ve meclis seçimlerine yönelik hazırlıkları ele aldığı aktarıldı.

Görüşmelerde Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu ve Türk diplomatlar da yer aldı.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
500
