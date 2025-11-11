Türkiye ve Hollanda Dışişleri Bakan Yardımcıları Bölgesel Gelişmeleri Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Hollanda Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcel de Vink ile Ankara'da bir araya geldi, görüşmede bölgesel gelişmeler ele alındı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Hollanda Krallığı Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcel de Vink ile Ankara'da görüştü.Bakanlık kaynakları, görüşmede bölgesel gelişmelerin ele alındığını bildirdi.