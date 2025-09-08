Türkiye ve Hırvatistan Arasında Siyasi İstişareler Gerçekleşti

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Frano Matušic ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Frano Matušic ile Ankara'da siyasi istişarelerde bulundu.

Görüşmede Türkiye–Hırvatistan ilişkileri değerlendirildi, ayrıca bölgesel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.