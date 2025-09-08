Haberler

Türkiye ve Hırvatistan Arasında Siyasi İstişareler Gerçekleşti

Güncelleme:
Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Frano Matušic ile Ankara'da bir araya gelerek iki ülke ilişkileri ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Frano Matušic ile Ankara'da siyasi istişarelerde bulundu.

Görüşmede Türkiye–Hırvatistan ilişkileri değerlendirildi, ayrıca bölgesel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: ANKA / Güncel
