Haberler

Türkiye ve Gürcistan Sağlık Alanında İşbirliğine Gidiyor

Türkiye ve Gürcistan Sağlık Alanında İşbirliğine Gidiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gürcistan'da resmi temasları sırasında iki ülke arasında sağlık alanında işbirliği mutabakatı imzaladı. Görüşmelerde kaliteli sağlık hizmeti sunumu ve ilaç erişimi konuları ele alındı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun Gürcistan'daki resmi temasları kapsamında, iki ülke arasında sağlık alanındaki işbirliğine ilişkin mutabakat zaptının imzalandığı bildirildi.

Gürcistan İşgal Altındaki Topraklardan Yerlerinden Edilmiş Kişiler, Çalışma, Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tiflis'te temaslarda bulunan Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun Gürcü mevkidaşı Mikheil Sarjveladze ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Bakanlık binasında gerçekleşen görüşmede, Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ ) ile Gürcistan Sağlık Bakanlığı arasında sağlık alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Sağlık Bakanı Memişoğlu Gürcistan Başbakanı Kobakidze ile bir araya geldi

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan İrakli Kobakhidze, ülkede resmi temaslarda bulunan Sağlık Bakanı Memişoğlu ve beraberindeki heyetle Hükümet Binası'nda görüştü.

Görüşmede, Türkiye ile Gürcistan arasındaki stratejik işbirliği ve ülkeler arasında sağlık alanındaki ilişkilerin ele alındığı aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Toplantıda, iki ülke arasında sağlık sektöründe kurulan yakın işbirliğinin, vatandaşlara kaliteli sağlık hizmeti sunulması ve ilaçlara maddi erişimin artırılması açısından somut ve elle tutulur sonuçlar getirdiği belirtildi."

Açıklamada, görüşmede çocuk onkoloji hizmetlerinin daha da güçlendirilmesinin öneminin ele alındığı belirtilerek Gürcistan sağlık sektörüne verdiği desteklerden dolayı Kobakhidze'nin Memişoğlu'na teşekkür ettiği aktarıldı.

Kobakhidze, iki ülke arasında sağlık alanında bugün imzalanan mutabakat zaptının Türkiye ve Gürcistan arasında bu alandaki işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Beraberindeki heyetle Gürcistan Parlamentosu Sağlık Komitesi Başkanı Zaza Lominadze ile de görüşen Memişoğlu, Tiflis'teki Lugar Laboratuvarı'nı da ziyaret edecek.

Memişoğlu'nun Tiflis ziyaret programı bu akşam sona erecek.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa 24 yıl hapis, 2 sanığa beraat

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Canlı yayında haykıran anne Minguzzi'nin dudaklarından tek cümle döküldü

Anne Minguzzi'nin tüm Türkiye'ye tek cümlelik bir mesajı var
Özel kanun teklifini imzalayıp Erdoğan'a çağrıda bulundu

Canlı yayında imzayı atıp Erdoğan'a çağrıda bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul kayıtlarında yeni dönem! Adres değişikliği de artık çözüm olmayacak

Okul kayıtlarında yeni dönem! Önümüzdeki yıl uygulanmaya başlanacak
MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den bomba Sedat Peker paylaşımı: Efsanemiz okunmaya az kaldı

Bomba Sedat Peker paylaşımı! Her gören aynı yorumu yapıyor
Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı

Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olun
Hiç alışık değiller! Bodo/Glimt yarın büyük şok yaşayacak

Bodo/Glimt'i kara kara düşündüren görüntü
Okul kayıtlarında yeni dönem! Adres değişikliği de artık çözüm olmayacak

Okul kayıtlarında yeni dönem! Önümüzdeki yıl uygulanmaya başlanacak
5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu olayda anneye ceza verilmedi

5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu anneye ceza verilmedi
BTK'dan 5G öncesi faturalara yeni ayar! Üst limit getirildi

Cep telefonu faturaları için önemli karar
24 yılda 50 kat büyüdü! Köyden kente göçü tersine çeviren tesis

24 yılda 50 kat büyüdü! Köyden kente göçü tersine çeviren tesis
Başsavcılık, Minguzzi davasında 2 sanık hakkındaki karara itiraz etti

Minguzzi cinayeti davasında verilen karara başsavcılıktan itiraz
Oyun sanıp babasına getirdi! 10 yaşındaki çocuğun tarlada bulduğu ekipleri alarma geçirdi

Oyun sanıp babasına getirdi! Çocuğun bulduğu ekipleri alarma geçirdi
Beşiktaş'ın Konya kafilesi açıklandı! Tam 7 yıldız yok

Beşiktaş'a kötü haber: Tam 7 yıldız yok
Minguzzi davasında salonu ayağa kaldıran savunma

Minguzzi davasında salonu ayağa kaldıran savunma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuveyt Emiri es Sabah'a Togg hediyesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'te! Hediyesini de beraberinde götürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.