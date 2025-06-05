Türkiye ve Gürcistan İlişkileri Tiflis'te Ele Alındı
Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile gerçekleştirdiği görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulundu.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile görüştü.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Berris Ekinci, Tiflis'te Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili tarafından kabul edildi." ifadesine yer verildi.
Görüşmede Türkiye-Gürcistan ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı bildirildi.
Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel