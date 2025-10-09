Haberler

Türkiye ve Gürcistan Askeri Sağlık ve Eğitim İşbirliği Protokolü İmzaladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Chikovani ile Ankara'da görüştü. İki bakan, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Askeri Sağlık ve Eğitim İşbirliği Protokolü imzaladı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya gelen Güler ile Chikovani, Ankara'daki Merkez Orduevi'nde ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki bakan tarafından Askeri Sağlık, Eğitim İşbirliği Protokolü imzalandı.

