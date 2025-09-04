Türkiye ve Gürcistan Arasında Spor İşbirliği Ortaya Kondu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gürcistan Spor Bakanı Shalva Gogoladze ve Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı Givi Mikanadze ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Bak, A Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda Gürcistan ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçını izlemek için Tiflis'e gitti.

İlk olarak Gürcistan Spor Bakanı Shalva Gogoladze ile görüşen Bak, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede Gogoladze, Türkiye'nin ev sahipliği yapmaya aday olacağı her uluslararası organizasyona daha önce olduğu gibi destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Bakan Bak da bu destek dolayısıyla mevkidaşına teşekkür etti.

Daha sonra Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı Givi Mikanadze ile bir araya gelen Bakan Bak, toplantılarda her iki ülkenin yetkilileri ile görüştü.

Görüşmelerin ardından Türkiye ile Gürcistan arasında spor ve gençlik faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.