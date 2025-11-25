Türkiye ve Finlandiya Dışişleri Yetkililerinden Güvenlik Görüşmesi
Dışişleri Bakan Yardımcısı Levent Gümrükçü, Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Genel Müdürü Petri Hakkarainen ile bir araya geldi. Görüşmede Avrupa güvenliği ve iki ülke arasındaki iş birliği konuları ele alındı.
Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, Türkiye-Finlandiya siyasi-askeri istişareleri kapsamında Ankara'yı ziyaret eden Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Genel Müdürü Petri Hakkarainen ile bir araya geldi.
Görüşmede Avrupa güvenliğine ilişkin güncel başlıklar ve iki ülke arasındaki iş birliği alanları ele alındı.
Kaynak: ANKA / Güncel