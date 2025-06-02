Türkiye ve Finlandiya Arasında Savunma Sanayii İş Birliği Mutabakatı İmzalandı

Türkiye ve Finlandiya Arasında Savunma Sanayii İş Birliği Mutabakatı İmzalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Finlandiya ile imzalanan mutabakat muhtırasının ortak üretim ve teknoloji paylaşımında yeni bir dönemi başlatacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Finlandiya ile Türkiye arasında imzalanan Savunma Sanayii İş Birliği Mutabakat Muhtırasıyla ilgili "Finlandiya ile imzaladığımız mutabakat muhtırası, ortak üretim, teknoloji paylaşımı ve kabiliyet geliştirme alanlarında yeni bir dönemin kapısını aralamaktadır." ifadesini kullandı.

Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) X hesabından yapılan açıklamada, Finlandiya ile Türkiye arasında savunma sanayisi işbirliğinin gelişmesine katkı sağlayacak mutabakat muhtırasının, Finlandiya Savunma Bakanlığı Kaynak Politikalarından Sorumlu Genel Direktörü ve Finlandiya Milli Silahlanma Direktörü Olli Ruutu ile Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün tarafından imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu anlaşma, NATO Müttefikleri Türkiye ve Finlandiya arasındaki savunma sanayisi işbirliğinin geliştirilmesi ve en iyi seviyeye getirilmesini amaçlamaktadır. Türkiye-Finlandiya Savunma Sanayii İşbirliği Mutabakat Muhtırası'nın her iki ülke ve NATO müttefiklerimiz açısından hayırlara vesile olmasını temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.

Görgün de X hesabından, "Güçlü ortaklıklar, sürdürülebilir barış ve ortak güvenlik vizyonunun temelidir. NATO'nun caydırıcılığını pekiştirecek bu işbirliği, aynı zamanda Avrupa'nın savunma sanayisi entegrasyonuna yönelik önemli bir adımdır. Finlandiya ile imzaladığımız mutabakat muhtırası, ortak üretim, teknoloji paylaşımı ve kabiliyet geliştirme alanlarında yeni bir dönemin kapısını aralamaktadır. Müttefiklik ruhunu sanayi vizyonumuzla buluşturuyor, Avrupa-Atlantik güvenliğine katkımızı derinleştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Abdulkadir Günyol - Güncel
İstanbul'da Rusya-Ukrayna barış zirvesi! Heyeti değiştiren Ukrayna'dan umut dolu mesaj

Masaya oturmaya dakikalar kala Ukrayna'dan açıklama geldi
Emekli Sandığı maaş ödemeleri 4 Haziran'da yapılacak

Emeklilere müjde! Ödeme takvimi netleşti
Aracından inerek diğer sürücüye bıçak çekti! Genç kız 'Baba gidelim' diye yalvardı

Bulun bu magandayı! Kızının yanında tartıştığı adama bıçak çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Iğdır Üniversitesi, mezuniyet töreninde planlanan Aleyna Tilki konserini iptal etti

Mezuniyet coşkusuna gölge düştü! Üniversite geri adım attı
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
Alay konusu oldu! Koca Neymar'ın düştüğü hale bakın

Dünyaca ünlü yıldızın düştüğü hale bakın
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Sicilya'daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı! İnsanlar bölgeyi terk ediyor

Sicilya'daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı! İnsanlar bölgeyi terk ediyor
Boşanma aşamasındaki Cardi B'den şaşırtan hamle: Yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Boşanma aşamasındaydı! Son hamlesi şaşırttı
Memur ve emeklilerin maaş zammını etkileyecek enflasyon verileri açıklanacak

Zam hesapları sil baştan değişiyor! Milyonların gözü bu veride
İzmir'de krizi tırmandıracak sözler! Belediye başkanı, grev yapan işçileri böyle azarladı

Belediye başkanı, parmak sallayarak grev yapan işçileri böyle azarladı
Teknede öpücük yağmuru! Icardi ile Suárez aşk tazeledi

Teknede aşka gelen Icardi, olayı bir hayli abarttı
Demet Akalın'ın acı günü!

Evinde atak geçirdi! Demet Akalın'ı derinden sarsan kayıp
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.