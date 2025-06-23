Türkiye ve Fas Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Toplantısı

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Ankara'da düzenlenen Türkiye-Fas Serbest Ticaret Anlaşması Ortak Komite Toplantısı'nda iş birliğinin geliştirilmesi ve ticaret engellerinin kaldırılması konuları ele alındı. 2024 yılı itibarıyla ticaret hacminin 4,8 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

(ANKARA) - Ankara'da düzenlenen Türkiye-Fas Serbest Ticaret Anlaşması Ortak Komite Toplantısı'nda iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve ticaretin önündeki engellerin kaldırılması ele alındı.

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bugün Ankara'da Türkiye-Fas Serbest Ticaret Anlaşması (STA) Ortak Komite Toplantısı düzenlendi. Toplantı kapsamında, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ile Fas Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Sekreteri Hejira Omar bir araya geldi.

Görüşmede, 2006 yılında yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması'nın uygulamaları gözden geçirildi. Taraflar, anlaşma çerçevesinde iş birliğinin geliştirilmesi, ticaretin önündeki engellerin kaldırılması ve ikili ilişkilerin daha ileriye taşınması için izlenecek yol haritasını ele aldı.

Açıklamada, Türkiye ile Fas arasındaki ticaret hacminin 2024 yılı itibarıyla 4,8 milyar dolar seviyesine ulaştığı belirtildi. Önümüzdeki günlerde düzenlenmesi planlanan "Türkiye-Fas İş ve Yatırım Forumu" aracılığıyla yatırım ve hizmetler alanlarında iş birliğinin artırılması hedefleniyor.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin uluslararası alanda ticari ilişkilerini derinleştirmek ve sürdürülebilir ekonomik iş birlikleri kurmak amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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