Türkiye ve Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcıları Ankara'da Görüştü

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci, Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan ile ikili ve bölgesel konuları ele almak üzere Ankara'da bir araya geldi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci, Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan ile Ankara'da görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Berris Ekinci, Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan'la Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede, ikili ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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