Türkiye ve Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcıları Ankara'da Bir Araya Geldi

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci, Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan ile Ankara'da bir görüşme gerçekleştirdi ve ikili ile bölgesel konular üzerinde duruldu.

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci, Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan ile Ankara'da görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Berris Ekinci, Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan'la Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede, ikili ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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