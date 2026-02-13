Türkiye ile Ermenistan Arasında Gürcistan Üzerinden Doğrudan Kara Ticareti Başlayacağı İddiası

(ANKARA) - Al-Monitor'un ticaret sektörü kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Türkiye ile Ermenistan'ın, Gürcistan üzerinden doğrudan kara ticaretine izin verilmesi konusunda anlaştığı ileri sürüldü.

Al-Monitor'un haberine göre Türkiye ve Ermenistan, Gürcistan üzerinden transit geçen yüklerin artık "yeniden ihracat" olarak değerlendirilmemesi konusunda uzlaştı. Daha önce Türkiye'den Ermenistan'a kara yoluyla gönderilen mallar Gürcistan'a girişte yeniden sınıflandırılıyor ve Gürcü aracı firmalar üzerinden ikinci bir ihracat işlemi yapılıyordu. Habere göre yeni sistemle birlikte yükler ilk ihracat statüsünü koruyacak, böylece aracı şirketlere ihtiyaç duyulmadan doğrudan ikili ticaret mümkün olacak.

Haberde, söz konusu adımın Güney Kafkasya'da ABD öncülüğünde yürütülen barış girişimleri ve Ankara-Erivan normalleşme süreci kapsamında atıldığı ifade edildi.

Ermenistan İstatistik Komitesi verilerine göre, 2024'te iki ülke arasındaki ticaret hacmi 336 milyon doları aşarken, bunun yaklaşık 335 milyon doları Türkiye'nin ihracatından oluştu. Türkiye'nin Ermenistan'a başlıca ihracat kalemlerini makine, demir-çelik ürünleri, sanayi malları ve tekstil ürünleri oluşturuyor. Al-Monitor'un haberinde, kara ticaretindeki değişikliğin özellikle Türk ihracatçılar için yüzde 10 ila 15 oranında ek maliyetin ortadan kalkmasını sağlayabileceği aktarıldı.

Türkiye ile Ermenistan arasında resmi diplomatik ilişkiler bulunmuyor ve iki ülke arasındaki kara sınırı 1993'ten bu yana kapalı. Ancak iki ülke arasında sınırların açılması ve nihayetinde diplomatik ilişkilerin tesis edilmesi amacıyla 2022'de normalleşme görüşmeleri başlatılmıştı. Türkiye'nin Ermenistan ile normalleşme sürecindeki özel temsilcisi Serdar Kılıç ile Erivan'ın özel temsilcisi Ruben Rubinyan, eylül ayında Ermenistan'da sürece ilişkin altıncı görüşmelerini gerçekleştirdi.

Normalleşme görüşmeleri çerçevesinde daha önce doğrudan hava kargo taşımacılığı başlatılmış, diplomatik ve hizmet pasaportu sahipleri için vize kolaylığı sağlanmış ve kara sınırının üçüncü ülke vatandaşlarına açılması yönünde prensipte mutabakat sağlanmıştı.