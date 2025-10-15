Türkiye ve Endonezya Ortaklık Forumu: 75 Yıl ve 80. Yıldönümü Kutlamaları

(ANKARA) - Endonezya'nın bağımsızlığının 80'inci ve Türkiye ile diplomatik ilişkilerinin 75'inci yılı nedeniyle Ankara'da düzenlenen "Türkiye-Endonezya Ortaklık Forumu"nda, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, çok taraflı iş birliği ve orta ölçekli güçler arasındaki dayanışmanın önemine dikkat çekildi.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nda (SETA) düzenlenen forumun açılışında konuşan Endonezya'nın İstanbul Başkonsolosu Darianto Harsono, Türkiye ve Endonezya'nın "farklı bölgelerde olsalar da ortak değerlere sahip iki dost ülke" olduğunu belirterek, "Bağımsızlıklarının 80'inci ve diplomatik ilişkilerinin 75'inci yılını kutlayan iki ülke, bölgesel ve küresel düzeyde barış, istikrar ve kalkınma hedeflerinde birbirini tamamlıyor" dedi. Başkonsolos, forumun "dostluk ve ortak vizyonun pekiştirilmesi için önemli bir platform" olduğunu vurguladı.

Toplantıda konuşan uzmanlar, ticaretin ve deniz güvenliğinin artırılması, insani diplomasi ve savunma sanayii alanlarında ortak adımların önemine dikkat çekti. Konuşmalarda, "Karadeniz'den Malakka Boğazı'na uzanan serbest ve hukuk temelli deniz hattı" fikrinin iki ülkenin ortak diplomatik anlatısına dönüşebileceği ifade edildi.

Etkinliğe Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Endonezya'nın İstanbul Başkonsolosu Darianto Harsono ve Ankara'daki bir dizi yabancı misyondan temsilciler katıldı.