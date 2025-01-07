Türkiye ve Endonezya Diplomatik İlişkilerinin 75. Yılı Kutlandı

Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye- Endonezya diplomatik ilişkilerinin 75. yılı dolayısıyla yıl boyunca düzenlenecek etkinlikleri başlattığını bir programla duyurdu.

Elçilik rezidansında düzenlenen programa, AK Parti Kayseri Milletvekili, TBMM Endonezya Dostluk Grubu Başkanı Ayşe Böhürler, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, iş insanları ve davetliler katıldı.

Program, Endonezya ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 75. yıl dönümü için tasarlanan logo ve ikili ilişkileri anlatan video gösterimiyle başladı.

Büyükelçi Purnama, diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 75. yılını kutlayarak, programa katılan davetlilere teşekkür etti.

İlişkilerin 1950 öncesine, Osmanlı dönemine dayandığını anlatan Purnama, "Atalarımız kültürel ve entelektüel alışverişlerde bulundular. Bugün bile bize ilham vermeye devam eden köprüler kurdular." dedi.

Purnama, yıllar içinde ilişkilerin güçlendiğine dikkati çekerek, küresel zorluklarla da karşı karşıya kalındığını anlattı.

İki ülkenin zor zamanlarında birbirinin yanında olduğunu belirten Purnama, deprem ve tsunami gibi felaketlerde Türkiye'nin Endonezya'ya olan desteğine değinerek, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde de Endonezya'nın Türkiye'nin yanında olduğunu kaydetti.

Purnama, hem Türkiye'nin hem de Endonezya'nın küresel güç olarak yükselmeye hazır olduğunu söyleyerek, "Sınırlarımızın ötesine uzanan sorumluluklarımız var. Küresel güneyin liderleri olarak, dünya çapında barışı, adaleti ve refahı savunmalıyız." diye konuştu.

İki ülke arasındaki ilişkilerin 75. yıl dönümüne özel logonun, Türkiye'deki Endonezyalı bir öğrenci tarafından hazırlandığını vurgulayan Purnama, logonun Endonezya-Türkiye arasındaki fiziksel mesafeleri aşan yakınlığı simgelediğini dile getirdi.