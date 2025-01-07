Üye Girişi
Haberler
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 liraya yükseltildi

En düşük emekli maaşına zam! Rakamı Bakan Işıkhan duyurdu
AK Partili Abdullah Güler'den 'Genel af' iddialarına net yanıt

DEM'in ziyaretiyle gündeme geldi! AK Parti'den "genel af" açıklaması

Şehit aileleri, MHP İl Başkanlığı önüne 'Yakışmadı' yazılı siyah çelenk bıraktı

Bahçeli'yi kızdıracak protesto

Türkiye ve Endonezya Diplomatik İlişkilerinin 75. Yılı Kutlandı

Türkiye ve Endonezya Diplomatik İlişkilerinin 75. Yılı Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye-Endonezya diplomatik ilişkilerinin 75. yılı dolayısıyla yıl boyunca düzenlenecek etkinliklerin tanıtımını yaptı. Büyükelçi Purnama, iki ülke arasındaki köklü ilişkilere ve karşılıklı dayanışmaya vurgu yaptı.

Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye- Endonezya diplomatik ilişkilerinin 75. yılı dolayısıyla yıl boyunca düzenlenecek etkinlikleri başlattığını bir programla duyurdu.

Elçilik rezidansında düzenlenen programa, AK Parti Kayseri Milletvekili, TBMM Endonezya Dostluk Grubu Başkanı Ayşe Böhürler, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, iş insanları ve davetliler katıldı.

Program, Endonezya ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 75. yıl dönümü için tasarlanan logo ve ikili ilişkileri anlatan video gösterimiyle başladı.

Büyükelçi Purnama, diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 75. yılını kutlayarak, programa katılan davetlilere teşekkür etti.

İlişkilerin 1950 öncesine, Osmanlı dönemine dayandığını anlatan Purnama, "Atalarımız kültürel ve entelektüel alışverişlerde bulundular. Bugün bile bize ilham vermeye devam eden köprüler kurdular." dedi.

Purnama, yıllar içinde ilişkilerin güçlendiğine dikkati çekerek, küresel zorluklarla da karşı karşıya kalındığını anlattı.

İki ülkenin zor zamanlarında birbirinin yanında olduğunu belirten Purnama, deprem ve tsunami gibi felaketlerde Türkiye'nin Endonezya'ya olan desteğine değinerek, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde de Endonezya'nın Türkiye'nin yanında olduğunu kaydetti.

Purnama, hem Türkiye'nin hem de Endonezya'nın küresel güç olarak yükselmeye hazır olduğunu söyleyerek, "Sınırlarımızın ötesine uzanan sorumluluklarımız var. Küresel güneyin liderleri olarak, dünya çapında barışı, adaleti ve refahı savunmalıyız." diye konuştu.

İki ülke arasındaki ilişkilerin 75. yıl dönümüne özel logonun, Türkiye'deki Endonezyalı bir öğrenci tarafından hazırlandığını vurgulayan Purnama, logonun Endonezya-Türkiye arasındaki fiziksel mesafeleri aşan yakınlığı simgelediğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
img

Lambası kırık gelen Cem Yılmaz markayı ifşa etti
img

Uzak Şehir'in Sadakat Alabora'sı sosyal medyada bambaşka
img

DEM'in ziyaretiyle gündeme geldi! AK Parti'den "genel af" açıklaması
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmralı heyetinden DEVA Partisi'ne ziyaret! Babacan'ın Erdoğan'a bir çağrısı var

Heyetin son durağı DEVA oldu! Babacan'ın Erdoğan'a bir çağrısı var
Acil serviste kadın hastaların uygunsuz fotoğraflarını çeken personel açığa alındı

Devlet hastanesi acil servisinde mide bulandıran olay
43 bin TL'lik lambası kırık gelen Cem Yılmaz markayı ifşa etti!

Lambası kırık gelen Cem Yılmaz markayı ifşa etti
Ülkeyi karıştıran cinsel içerik videosu! Polis memuru görevden alındı

Ülkeyi karıştıran cinsel içerik videosu! Polis memuru görevden alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesrur Barzani'yi kabul etti

Kritik isim Beştepe'de
Altan Tan'dan Hatimoğulları'nın 'Gazze' tehdidine sert tepki: Allah Kürtlere acısın

Kürt siyasetinin ağır topundan "Gazze" tehdidine çok sert tepki

Son Dakika Haberleri

Burak Dalgın kimdir? Burak Dalgın kaç yaşında, nereli? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 7 Ocak günün maçları nereden izlenir? 8 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Kova, İkizler, Yengeç, Oğlak burcu yorumu! 8 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Bir Gece Masalı neden yok, Bir Gece Masalı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak 7 Ocak Salı? Kerimcan Durmaz neden gözaltına alındı, suçu ne 2025? Mehmed: Fetihler Sultanı CANLI izle! Mehmed: Fetihler Sultanı 30. Bölüm TRT1 HD izle! Kasımpaşa Fenerbahçe maçı iptal mi, oynanmayacak mı? Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'ndan çekildi mi? Fenerbahçe U19'la mı çıkacak (Ziraat Türkiye Kupası)? Ermenistan Azerbaycan'a neden saldırdı? ATV CANLI YAYIN İZLE || 7 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.