Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün - Haberler

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

DailyMotion.com - Güncel
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Gezi Davası'ndaki tutuklamalara yapılan itiraz reddedildiAKP aday adayı Gezi davası hakiminin eşinin 'FETÖ şüphelisi' olduğunu yazmıştı; İsmail Saymaz hakkında terör soruşturması başlatıldı!

Gezi Davası'ndaki tutuklamalara yapılan itiraz reddedildi

AKP aday adayı Gezi davası hakiminin eşinin 'FETÖ şüphelisi' olduğunu yazmıştı; İsmail Saymaz hakkında terör soruşturması başlatıldı!

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DailyMotion.com / Güncel

Şampiyonlar Ligi, İsmail Saymaz, Türkiye, Terör, Güncel, Haberler

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