Türkiye ve Çin Yükseköğretim İşbirliğini Güçlendirme Kararı Aldı

Güncelleme:
Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar ile bir araya gelerek Türkiye-Çin yükseköğretim iş birliğinin güçlendirilmesi yönündeki iradeyi teyit etti.

(ANKARA) - Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'ı makamında ziyaret etti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin'i, YÖK'te kabul etti. Özvar, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye–Çin yükseköğretim iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik karşılıklı iradenin teyit edildiğini belirtti. Özvar, şunları kaydetti:

"Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sayın Jiang Xuebin'i bugün Yükseköğretim Kurulumuzda ağırlamaktan memnuniyet duydum. Görüşmemizde Türkiye ile Çin arasındaki yükseköğretim iş birliğinin güçlendirilmesi ve akademik hareketlilikten ortak araştırmalara uzanan geniş bir alanda ilişkilerimizin ilerletilmesi yönündeki karşılıklı iradeyi teyit ettik. Nazik ziyaretlerinden ötürü kendilerine teşekkür ediyorum"

Kaynak: ANKA / Güncel
