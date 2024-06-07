Türkiye ve Çin, küresel barışı koruma konusunda benzer görüşlere sahip

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Türkiye ve Çin'in küresel konularda benzer bakış açısına sahip olduğu, küresel barışı korumanın ve uygarlıklar arası çatışmadan kaçınmanın önemine inandığını belirtti.

Büyükelçi Musa, Çin'de China Daily gazetesine verdiğini röportajda, iki ülkenin büyük uygarlıkların mirasçıları olarak, uygarlıklar arası barış arayışında ve çatışmanın reddedilmesi anlayışında aynı görüşü paylaştığını vurguladı.

İki ülkenin bu yönde daha kapsamlı ve derin işbirliği için uygun yolları keşfetmek üzere tarihi sorumluluğu bulunduğunu ifade eden Musa, "Türkiye ve Çin'in küresel konularda neredeyse benzer bir duruşu, benzer bakış açısı, benzer düşünceleri var." dedi.

"Uygarlıklar arası çatışmayı önlemek için yeni fikirler önermek ahlaki bir görev"

Musa, gazete muhabirinin ABD'li siyaset bilimci Samuel Huntington'ın, Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından büyük çaplı çatışmaların artık ideolojiler arasında değil uygarlıklar arasında olacağı öngörüsünü dile getirdiği "uygarlıklar çatışması" teziyle ilgili sorusuna yanıt verdi.

Türkiye ve Çin'in ilke olarak her tür çatışmanın barışçı çözümünden yana olduğuna işaret eden Musa, "Uygarlıklar arası çatışmayı önlemek için yeni fikirler, yeni teoriler ve yeni kavramlar önermek ahlaki bir görevdir." ifadesini kullandı.

Musa, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in önerdiği "ortak geleceği paylaşan insanlık topluluğu" fikrini bu yönde atılmış bir adım olarak takdir ettiklerini kaydetti.

Her ülkenin kendi nispetinde dünya uygarlığına katkısı olduğuna dikkati çeken Musa, "Uygarlık değerleri arasında hiyerarşi dayatmamalıyız. Eğer Huntington'ınki gibi teorilerin gerçeğe dönüşmesini istemiyorsak uygarlıklar düzeyinde daha fazla çabaya ihtiyaç var. Çin'in girişimi bu yönde atılmış önemli bir adım." değerlendirmesinde bulundu.