Türkiye ve Çin Güzellik Sektöründe İşbirliği İçin Bir Araya Geldi

Türkiye ve Çin Güzellik Sektöründe İşbirliği İçin Bir Araya Geldi
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İstanbul'da düzenlenen etkinlikte 60 Türk ve 20 Çinli firma, güzellik ve kişisel bakım sektöründe işbirliğini geliştirmek amacıyla bir araya geldi. Çeşitli güzellik ürünleri kategorilerinde alıcılar ile tedarikçiler arasında köprü kurulması hedefleniyor.

İSTANBUL, 20 Haziran (Xinhua) -- Yaklaşık 60 Türk ve 20 Çinli firma, güzellik sektöründe ikili işbirliğini geliştirmek amacıyla perşembe günü İstanbul'da düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Çin Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen etkinlik, güzellik, cilt bakımı, saç bakımı ve tanıtım gibi çeşitli kategorilerde alıcılar ile tedarikçiler arasında köprü kurmayı amaçlıyor.

Kozmetik ve güzellik sektörü için önemli bir uluslararası platform olan BeautyEurasia kapsamında gerçekleştirilen ve 1.200 metrekarelik sergi alanında düzenlenen organizasyona, Guangdong, Shanghai ve Jiangsu dahil 10 Çin eyaleti ve belediyesinden 120'den fazla şirket katıldı.

Guangzhou Qiaojiang Sunum Limited Şirketi Temsilcisi Min Yan, etkinlik sayesinde bölge pazarında Çin ürünleri için güçlü potansiyel keşfettiğini ve gelecekte pazarı daha fazla keşfetmek için Türkiye'ye dönme niyetinde olduğunu ifade etti.

Çin ve Türkiye arasındaki güzellik ve saç bakım ürünleri ticaretinde son yıllarda güçlü bir büyüme görüldü.

Çin Ticaret Bakanlığı'na göre, kuaför aletlerindeki ikili ticaret 2024 yılında 58,96 milyon ABD dolarına yaklaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,8 artış gösterdi. Kozmetik, güzellik ürünleri ve kişisel bakım ürünleri ticareti ise bir önceki yıla göre yüzde 17,6 artışla 46,78 milyon ABD dolarına ulaştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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