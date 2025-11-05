Türkiye ve Çin Arasındaki Turizm İşbirliği Güçleniyor

İSTANBUL, 5 Kasım (Xinhua) -- Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Çin'in Türkiye açısından dünyada en hızlı büyüyen pazar olduğuna dikkat çekerek, hava ulaşımı imkanlarının geliştirilmesi ve hedefli tanıtım kampanyaları yoluyla Çin ile turizm işbirliğini güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi.

Alpaslan, kısa süre önce Xinhua'ya verdiği özel söyleşide aralarındaki coğrafi uzaklığa rağmen Türkiye ve Çin'in, "kökleri tarihi İpek Yolu'na kadar uzanan kadim bir dostluğa" sahip olduğunu belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2023'te 248.100 olan Çinli turist sayısı, 2024'te yüzde 65 artarak 409.700'e çıktı. Bu rakam, Çin'in Türkiye'nin en hızlı büyüyen pazarı haline geldiğini gösteriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre ise Türkiye'nin 2025 yılının ilk 9 ayında 313.859 Çinli turisti ağırlamasıyla söz konusu rakam, 2023'ün aynı dönemine göre neredeyse iki katına çıktı.

Bu ivmenin Türkiye'nin Çinli turistler arasında artan popülaritesini yansıttığını ifade eden Alpaslan, iki ülke arasında haftalık uçak seferlerinin mayıs ayında 21'den 49'a çıkmasıyla hava ulaşımı imkanlarında önemli ilerleme kaydedildiğini vurguladı.

"Yaklaşık 15 yıldır ilk kez yakalanan bu ivmeyle, Türkiye ve Çin arasındaki hava taşımacılığı ilişkilerinde yeni bir dönem başladı" diyen Alpaslan, yeni rotaların açılması için Çinli havayolu şirketleriyle görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Çin pazarında medya kampanyaları, fenomenlerle işbirlikleri ve Türk Hava Yolları ile Çin'in önde gelen seyahat platformları arasındaki ortaklıklar yoluyla tanıtım faaliyetlerini artırdıklarını belirten Alpaslan, özellikle Karadeniz bölgesindeki daha az bilinen turizm adreslerine odaklandıklarına işaret etti.

Çinli aktörlerin rol aldığı "Romantik Türkiye" kampanyası çerçevesinde sinemaya aktarılmış seyahat hikayeleriyle İstanbul, Kapadokya ve İzmir gibi turizm adreslerinin Çinli izleyicilere başarıyla tanıtıldığını kaydeden Alpaslan, "Türkiye ve Çin arasındaki dostane ilişkiler, turizmde gerçekleştirilecek çeşitli ortak girişimler aracılığıyla daha da güçlenecek" dedi.