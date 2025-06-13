Türkiye ve Çin Arasındaki Para Takası Anlaşması Yenilendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası arasındaki ikili para takası anlaşması 3 yıl süreyle yenilendi. Anlaşma kapsamında 189 milyar Türk lirası veya 35 milyar yuan değeriyle para takası yapılabilecek.

BEİJİNG, 13 Haziran (Xinhua) -- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası arasındaki ikili para takası anlaşması yenilendi.

Anlaşmanın ardından yapılan açıklamada anlaşmanın azami 189 milyar Türk lirası veya 35 milyar yuan (yaklaşık 4,88 milyar ABD doları) değerinde para birimi takasına imkan sağlayacağı belirtildi.

Geçerlilik süresi 3 yıl olan anlaşmanın, tarafların karşılıklı uzlaşısı üzerine uzatılabileceği ifade edildi.

Öte yandan TCMB ve Çin Merkez Bankası arasında yuan takas düzenlemelerinin tesisine ilişkin bir mutabakat zaptı da imzalandı.

Çin Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada Çin-Türkiye finansal işbirliğinde yeni bir aşamaya işaret eden söz konusu düzenlemelerin, her iki ülkenin işletme ve finansal kurumlarının, sınır ötesi ödemelerde yerel para birimlerini kullanmasını kolaylaştırarak ikili ticaret ve yatırımları daha da teşvik etmesi ve kolaylaştırmasının beklendiği belirtildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
İsrail'in saldırılarında İran kan gölüne döndü: 78 ölü, 329 yaralı

İsrail'in saldırılarında İran kan gölüne döndü! Bilanço çok ağır
İsrail-İran çatışmasında Putin, Trump ile aynı çizgide buluştu

İsrail-İran çatışmasında Putin, Trump ile aynı çizgide buluştu
İsrail'in saldırı öncesi ABD'nin haricinde bilgi verdiği bir ülke daha var

Saldırı öncesi ABD'nin haricinde haber verdiği bir ülke daha var
Suriye, Irak ve Ürdün hava sahasını kapattı

İsrail, İran'ı vurmak için kullanıyordu! 3 ülke hava sahasını kapattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran'dan intikam mesajı! Kırmızı bayrak göndere çekildi

Hamaney'in intikam yemini sonrası korkulan oldu! Göndere çektiler
Fenerbahçe'nin hazırlık maçındaki 6 rakibi belli oldu! Aralarında dev takımlar da var

Kanarya'nın 6 hazırlık maçı belli oldu! Aralarında dev takımlar da var
Trump: İsrail'in İran'a saldırısı mükemmeldi, dahası gelecek

Trump'tan bir tehdit daha: Saldırı mükemmeldi, devamı gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına ilk tepki

Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına ilk tepki
Bakan Uraloğlu: İran, Irak, Suriye ve Ürdün'e havayolu seferleri iptal edilmiştir

Seferler iptal edildi! Türkiye'den 4 ülkeye uçuş yok
Gazze'ye yürüyen Mağrip Direniş Konvoyu'na katılmak üzere Mısır'a gelen 40 aktivist alıkonuldu

O ülkeden Gazze'ye yürüyeceklere engel! 40 aktivist alıkonuldu
Sıcak havadan bunalan Yasemin Kay Allen, gece yarısı denize girdi

Sıcak havadan bunaldı, gece yarısı denize atladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.