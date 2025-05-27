Türkiye ve Çin Arasında Ekonomik İşbirliği Fırsatları Artıyor

TİANJİN, 27 Mayıs (Xinhua) -- Türkiye'deki Çin Sanayi ve İşadamları Derneği ve Bayegan Grubu'ndan bir ekonomi heyeti kısa süre önce işbirliği fırsatlarını keşfetmek ve ikili ekonomik etkileşimi güçlendirmek üzere Çin'in kuzeyindeki liman kenti Tianjin'e bir ziyaret gerçekleştirdi.

Heyet, kenti son olarak yaklaşık bir yıl önce ziyaret etmişti.

Türkiye'nin önde gelen petrokimya şirketlerinden olan Bayegan Grubu'yla Tianjin arasında yatırım, ticaret, mühendislik sözleşmeleri ve sanayi parkı geliştirme gibi alanlarda büyük bir işbirliği potansiyeli bulunuyor.

Çin'e yönelen Türk şirketlerinin sayısı gün geçtikte artmaya devam ediyor.

Nisan ayında Tianjin'de düzenlenen Çin-Shanghai İşbirliği Örgütü Sürdürülebilir Kalkınma Endüstriyel Yatırım Tanıtım Etkinliği'ne katılan iş insanı Mehmet Şahin, Shanghai İşbirliği Örgütü üye ülkelerinden girişimcilerle görüşmüş ve taraflar karşılıklı olarak iletişim bilgilerini paylaşmıştı.

Enerji, otomotiv, tarım ve gayrimenkul alanlarında faaliyet gösteren Hattat Holding A.Ş.'nin küresel satın alma ve lojistik başkan yardımcısı olan Şahin, olası kömür temizleme projelerindeki yatırım fırsatlarını araştırmak üzere Çin Kömür Teknolojisi ve Mühendislik Grubu ile görüşmelerde bulunduklarını söyledi.

Şahin, motor montaj, üretim ve satışının yanı sıra rüzgar enerjisi üretimi gibi sektörlerde de Çinli işletmelerle işbirliği çalışmaları yürüttüklerini kaydetti.

Çin Sanayi ve İşadamları Derneği Başkanı Zhou Yanquan, derneğin önde gelen üyelerinden olan Çin Tianchen Mühendislik Şirketi'nin Türkiye şubesinin, Tianjin ile Türk işletmeler arasında karşılıklı fayda sağlayan ilişkilerin kurulmasına yardımcı olmaya devam edeceğini belirtti.

Zhou, Türkiye'deki mevzuat ve iş uygulamaları konusunda uzman olan derneğin, Çinli şirketlere dil desteği ve piyasa öngörüleri sunduğunu ve ekonomik ilişkileri geliştirmek üzere Türk heyetlere ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Merkezi Tianjin'de bulunan ve 2007 yılında Türkiye pazarına giren Çin Tianchen Mühendislik Şirketi, toplam değeri 2 milyar ABD dolarını aşan "mühendislik, tedarik ve inşaat" sözleşmeleriyle Türkiye'deki pazar payı bakımından Çinli şirketler arasında ilk sırada yer alıyor.

Türkiye'de sözleşmelerle ilgili sürece teknolojiyi de ekleyerek "teknoloji artı mühendislik, tedarik ve inşaat" olarak adlandırılan yenilikçi bir iş modeli geliştiren Çin Tianchen Mühendislik Şirketi, tek hat kapasitesi bakımından dünyanın en büyük doğal soda projesi olarak öne çıkan Kazan Soda Projesi'nin inşasına katıldı. Şirket, Türk müşterilerine fabrika inşaatı ve teknolojiden işletme ve bakıma kadar bir dizi hizmet sunuyor.

Yıllar içinde Türkiye'nin enerji ve kimya sektörlerindeki kilit öneme sahip ulusal projelerine güçlü şekilde dahil olan Çin Tianchen Mühendislik Şirketi, dünyanın en büyük tek boşluklu yeraltı doğalgaz depolama projesi gibi birçok projesini başarıyla teslim etti. Bu projeler, bulundukları bölgeye daha fazla istihdam fırsatları ve ileri teknolojiler getiriyor.

Çin Tianchen Mühendislik Şirketi Yurtdışı Operasyon Departmanı Ticaret Müdürü Zhou Shili, 1 milyar metreküp kapasiteye sahip yeraltı doğalgaz depolama tesisinin, tedarik kesintileri durumunda Türkiye'nin doğalgaz talebini bir hafta boyunca karşılayarak enerji arzı sıkıntılarını etkin şekilde giderebildiğini söyledi.

Doğal soda projesinin de yılda 2,5 milyon ton soda külü üreterek Türkiye'nin Avrupa'da önde gelen soda külü ihracatçılarından biri haline gelmesine yardımcı olduğunu kaydeden Zhou, projenin 2.000'in üzerinde istihdam yarattığını ve cam, günlük kimyasallar, gıda, işleme ve metalürji gibi alt sektörlerin koordineli şekilde gelişimini teşvik ettiğini dile getirdi.

Zhou, "Çin'in ileri kimyasal standartları, teknolojileri ve ekipmanlarını Türkiye'ye getirerek karbondioksit emisyonunu yıllık olarak 500.000 tonun üzerinde azalttık" dedi.

Günümüzde Türkiye'nin Orta Koridor planı ve Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi arasında iyi bir bağlantı kurulmuş durumda. İki taraf, enerji, kimya sektörü ve altyapı inşası gibi alanlarda geniş ve derinlemesine işbirliği yürütüyor.

Çin, Türkiye'nin Asya'daki en büyük, dünyadaki ise üçüncü en büyük ticaret ortağı konumunda. İki ülke arasındaki ikili ticaret, 2024'te yaklaşık 50 milyar ABD dolarına ulaştı.

Zhou, "Giderek daha fazla Çinli şirket, Türkiye'yi Avrupa pazarına açılmada bir köprü olarak kullanıyor" dedi. Çinli otomobil üreticisi BYD'nin Türkiye'de elektrikli araç fabrikası kurmak için 1 milyar ABD doları yatırımda bulunması da buna iyi bir örnek teşkil ediyor.