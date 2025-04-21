Türkiye ve Cezayir Arasındaki Ekonomik İlişkiler Güçleniyor

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Sayın Attaf ile gerçekleştirdiğimiz Ortak Planlama Grubu Toplantısı'nda farklı kurumlarımızın katılımıyla ticaret, ulaştırma, göç ve sağlık gibi pek çok alanda atılabileceğimiz adımları görüştük. Toplam ticaret hacmimizi en kısa süre içinde 10 milyar dolara çıkarılabileceğimize inanıyoruz." dedi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, resmi ziyaret için Cezayir'de bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti. Fidan görüşme sonrasında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Kardeş Cezayir'i ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Az önce Cumhurbaşkanı Sayın Tebbun tarafından kabul edildim. Kendilerine Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettim. İnşallah Cumhurbaşkanı Sayın Tebbun'u bu yıl içerisinde Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantısı için Türkiye'de ağırlama imkanımız olacak.Cumhurbaşkanı Tebbun'un liderliğinde Cezayir'in önemli bir ekonomik gelişme kaydettiğini görüyoruz.

"Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkiler giderek güçlenmekte"

Cezayir'in uluslararası meselelere ilişkin görüşleri ve izlediği siyasetin büyük oranda önem taşıdıyor. Cezayir sahip olduğu kapasite ve imkanlarla bu bölgedeki istikrarın garantilerinden biri haline gelmiştir. Cezayir'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) geçici üyesi olarak sergilediği performansı da memnuniyetle izliyoruz. Bölgemizin önceliklerinin ve sorunlarının Cezayir tarafından BMGK'nin gündemine başarıyla taşındığını görmekteyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Cumhurbaşkanı Tebbun'un liderlikleri sayesinde Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkiler giderek güçlenmekte. Liderlerimizin ortaya koyduğu, ülkelerimiz arasındaki en önemli bağ, karşılıklı güvendir. Biz her konuda Cezayir'e güveniyoruz. Türkiye de her zaman Cezayir için güvenilir bir dost olacaktır.

"Attaf ile gerçekleştirdiğimiz Ortak Planlama Grubu Toplantısı'nda farklı kurumlarımızın katılımıyla ticaret, ulaştırma, göç ve sağlık gibi pek çok alanda atılabileceğimiz adımları görüştük"

Bugün değerli kardeşim Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf'la yaptığımız görüşmelerde ve Cumhurbaşkanı Sayın Tebbun tarafından kabulümde, aynı güçlü iradenin Cezayir tarafında da bulunduğunu büyük bir memnuniyetle gördüm. Sayın Attaf ile gerçekleştirdiğimiz Ortak Planlama Grubu Toplantısı'nda farklı kurumlarımızın katılımıyla ticaret, ulaştırma, göç ve sağlık gibi pek çok alanda atılabileceğimiz adımları görüştük. Toplam ticaret hacmimizi en kısa süre içinde 10 milyar dolara çıkarılabileceğimize inanıyoruz. Cezayir'de bulunan yaklaşık bin 400 Türk firması ekonomiye ve istihdama katkı sağlamakta. İnşallah ticaret ve yatırımların karşılıklı teşviki gibi konularda imzalayacağımız anlaşmalarla ekonomik ilişkileri daha da derinleştirme imkanımız olacak. Cezayir, enerji güvenliği açısından da önemli ortaklarımızdan biridir. Bu alandaki ilişkilerimizi daha da güçlendirmek istiyoruz. Keza savunma sanayi alanında da işbirliğimizi sürdüreceğiz. Bu konularda ortak projelere imza atılabileceğimizi düşünüyoruz.

"Şu anki en önemli gündemimiz, insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması ve ateşkesin tesisidir"

Türkiye ve Cezayir olarak bölgesel konulardaki istişarelerimizi yoğunlaştırmak ve ortak politikalar geliştirmek istiyoruz. Bugünkü görüşmelerimizde İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımı da ele aldık. Şu anki en önemli gündemimiz, insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması ve ateşkesin tesisidir. Türkiye, kardeş Filistin halkına en güçlü şekilde destek olmaya devam edecektir. Cezayirli kardeşlerimize de Filistin davasına sahip çıktıkları için bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Libya'da kalıcı barış ve istikrar için tüm tarafları samimi ve işleyen bir diyalog geliştirmeye teşvik ediyoruz. Sahel bölgesinde terörizm ve aşırıcılık gibi meselelerin kökeninde yatan sorunların çözülmesi için beraber çalışmayı sürdüreceğiz. Cezayir'in bölgesel meselelerin suhuletle çözülmesi gerektiği yönündeki yaklaşımını da ayrıca destekliyoruz.