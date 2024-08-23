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Türkiye ve Bulgaristan, düzensiz göçle mücadelede kolluk kuvvetlerinin kapasitesini artıracak

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Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında, Türkiye'nin Edirne ve Kırklareli illerinde görevli kolluk kuvvetlerinin kapasitesinin artırılması ve işbirliğinin geliştirilmesi projesi hazırlandı. Proje ile bölgede düzensiz göç konusunda başarılı sonuçlar elde edilmesi hedefleniyor.

Türkiye ve Bulgaristan, düzensiz göçle mücadelede görevli kolluk kuvvetlerinin kapasitesini artıracak.

Bulgaristan­-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında, "Göç Alanında Burgaz, Hasköy ve Yambol İlleri ile Edirne ve Kırklareli İllerinde Kolluk Kuvvetlerinin Kapasitesinin Artırılması ve İşbirliğinin Geliştirilmesi" projesi hazırlandı.

Türkiye'den Edirne ve Kırklareli valiliklerinin ortak olduğu projenin tanıtım toplantısı, İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Toplantıda konuşan Proje Koordinatörü Şenol Filiz, projeyle bölgede düzensiz göç konusunda iyi bir sonuç elde edilmesinin amaçlandığını söyledi.

Bu kapsamda Türkiye-Bulgaristan sınırındaki söz konusu illerde görevli kolluk kuvvetlerinin kapasitesinin artırılacağını belirten Filiz, "Kabiliyetleri ve iletişim becerileri güçlendirilecek personel, AB mevzuatı konusunda bilgilendirilecek. Ayrıca personelin yabancı dili geliştirilecek. Kurumlarımızın altyapıları da ekipman ve araçlarla güçlendirilecek." diye konuştu.

Araç ve ekipman alınacak

Proje kapsamında, Edirne'de İl Emniyet ve İl Göç İdaresi müdürlükleri ile İl Jandarma Komutanlığına, sınır kapıları ve görev sırasında kullanmaları için sahte belge inceleme cihazları, pasaport optik okuyucular, arazi araçları, minibüs, plaka tanıma sistemli kameralar ve teknik ekipman alınacak.

Kolluk kuvvetlerine AB Göç Mevzuatı eğitiminin yanı sıra Bulgarca ve İngilizce kursu verilecek. Ayrıca düzensiz göçle mücadelede başarı bir Avrupa ülkesine çalışma ziyareti düzenlenecek.

Bütçesi 1 milyon 730 bin 647 avro olan proje, 8 Kasım 2025'te sona erecek.

Kaynak: AA / Güncel

Bulgaristan Kırklareli Türkiye edirne Politika Güncel Haberler

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