Türkiye ve Brezilya Arasında Siyasi İstişareler Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü ve Brezilya Dışişleri Bakan Vekili Büyükelçi Maria Laura da Rocha'nın eş başkanlığında yapılan görüşmede, ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konular gündeme alındı.

Türkiye- Brezilya siyasi istişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü ve Brezilya Dışişleri Bakan Vekili Büyükelçi Maria Laura da Rocha eş başkanlığında Brezilya'da düzenlendi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Türkiye-Brezilya siyasi istişareleri Brezilya'da gerçekleştirildi.

Görüşmede, ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

