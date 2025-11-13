Türkiye ve Brezilya Arasında Siyasi İstişareler Gerçekleştirildi
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü ve Brezilya Dışişleri Bakan Vekili Büyükelçi Maria Laura da Rocha'nın eş başkanlığında yapılan görüşmede, ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konular gündeme alındı.
Türkiye- Brezilya siyasi istişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü ve Brezilya Dışişleri Bakan Vekili Büyükelçi Maria Laura da Rocha eş başkanlığında Brezilya'da düzenlendi.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Türkiye-Brezilya siyasi istişareleri Brezilya'da gerçekleştirildi.
Görüşmede, ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel