Türkiye ve Bosna Hersek Arasında Ticaret İşbirliği Gelişiyor

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB), Bosna Hersek'te gerçekleştirilen B2B görüşmeleriyle iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmek ve ticaret hacminin artırılmasını hedefliyor.

ÇİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan başkanlığındaki 28 firma temsilcisinden oluşan heyet, Saraybosna'da düzenlenen etkinlikte, Bosna Hersekli sektör temsilcileriyle buluştu.

Etkinliğe katılan Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, burada katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, iki ülke arasında dostluk ve kardeşlik ilişkisi bulunduğunu, bunu ticari alanda da geliştirmek istediklerini söyledi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Atalay Aydoğdu yaptığı sunumda, Bosna Hersek'teki ticari faaliyetleri anlattı.

Aydoğdu, Bosna Hersek'in yönetim yapısından da bahsederek, Türk iş insanları için yeni fırsatlar bulunduğunu kaydetti.

Etkinlikte, Türk ve Bosna Hersekli şirketlerin yöneticileri ve temsilcileri, B2B görüşmeleri gerçekleştirdi.