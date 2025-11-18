Haberler

Türkiye ve Bosna Hersek Arasında Ticaret İşbirliği Gelişiyor

Türkiye ve Bosna Hersek Arasında Ticaret İşbirliği Gelişiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çelik İhracatçıları Birliği, Bosna Hersek'te düzenlediği B2B görüşmeleri ile iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmeyi ve ticaret hacmini artırmayı hedefliyor. Etkinlikte Türk ve Bosna Hersekli sektör temsilcileri bir araya geldi.

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB), Bosna Hersek'te gerçekleştirilen B2B görüşmeleriyle iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmek ve ticaret hacminin artırılmasını hedefliyor.

ÇİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan başkanlığındaki 28 firma temsilcisinden oluşan heyet, Saraybosna'da düzenlenen etkinlikte, Bosna Hersekli sektör temsilcileriyle buluştu.

Etkinliğe katılan Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, burada katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, iki ülke arasında dostluk ve kardeşlik ilişkisi bulunduğunu, bunu ticari alanda da geliştirmek istediklerini söyledi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Atalay Aydoğdu yaptığı sunumda, Bosna Hersek'teki ticari faaliyetleri anlattı.

Aydoğdu, Bosna Hersek'in yönetim yapısından da bahsederek, Türk iş insanları için yeni fırsatlar bulunduğunu kaydetti.

Etkinlikte, Türk ve Bosna Hersekli şirketlerin yöneticileri ve temsilcileri, B2B görüşmeleri gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel
Böcek ailesinin ölümünde korkunç detay! Odada mahsur kalmışlar

Faciada korkunç ihmal ortaya çıktı! Çaresizce kurtarılmayı beklemişler
Almanya'dan İstanbul'a gelen adam, otelde fenalaşınca kaldırıldığı hastanede öldü

Yine İstanbul yine Fatih! Yurt dışından geldi, bir gün sonra öldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri süreci hızlandırdı! AK Parti'de sürpriz 'İmralı' toplantısı

Erdoğan'ın sözleri süreci hızlandırdı! AK Parti'de sürpriz toplantı
Fenomen Özlem ve Tayyar Öz çifti ilk kez hakim karşısına çıktı! İşte aylık gelirleri

Fenomen çift hakim karşısında! Aylık gelirleri bu kadarmış
2017'den beri en iyisi! İşte Bizim Çocuklar'ın FIFA dünya sıralamasındaki yeni yeri

2017'den beri en iyisi! İşte FIFA dünya sıralamasındaki yeni yerimiz
Böcek ailesinin can verdiği zehirlenme faciasında 4 kişi daha tutuklandı

İstanbul'da bir aileyi yok eden faciada çok sayıda tutuklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri süreci hızlandırdı! AK Parti'de sürpriz 'İmralı' toplantısı

Erdoğan'ın sözleri süreci hızlandırdı! AK Parti'de sürpriz toplantı
THY kararını verdi! Yüzde 49'luk hisse satışa çıkıyor

THY kararını verdi! Yüzde 49'luk hisse satışa çıkıyor
İşte Rafa Silva'nın peşindeki iki takım

İşte Rafa Silva'nın peşindeki iki takım
İstanbul'da görüntülenmişti! Jadon Sancho'nun Türkiye'de görüştüğü 3 kulüp belli oldu

İstanbul'a gelmişti! Türkiye'de görüştüğü 3 kulüp belli oldu
Adam grubunun solisti Mykhailo Klymenko komada! Eşi yardım çağrısı yaptı

Ünlü şarkıcı komada! Eşi maddi yardım ve dua istedi
Afrika'da yılın futbolcusu belli oldu

Afrika'da yılın futbolcusu belli oldu
Sakatlığı nedeniyle yürüyemeyen Hakimi çözümü bakın nasıl buldu

Sakatlığı nedeniyle yürüyemiyordu! Çözümü bakın nasıl buldu
İsrail, Lübnan'ın güneyine saldırı düzenledi

Netanyahu dediğini yaptı! Ateşkesi ihlal edip saldırıya geçti
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Damadın kız istemede söyledikleri herkesi ağlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.