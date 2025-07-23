Türkiye ve Birleşik Krallık Savunma Bakanları 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda Buluştu

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MSB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Krallık Savunma Bakanları, İstanbul'da düzenlenen fuarda iki ülke arasındaki savunma iş birliğini güçlendirme taahhüdünde bulundu.

MSB: Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Krallık Savunma Bakanları; bugün İstanbul'da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda bir araya gelme fırsatını memnuniyetle karşılamış, Türkiye-Birleşik Krallık ortaklığının gücünü yeniden teyit etmiş, iki ülkenin NATO aracılığıyla yürütülen iş birliği dahil olmak üzere uzun süredir devam eden savunma iş birliğinin, savunma sanayi ve güvenlik alanındaki gelişen bağlarının önemini vurgulamışlardır. Her iki Bakan da, İttifak'ın ortak caydırıcılığını desteklemek amacıyla bu stratejik ortaklığı derinleştirme taahhüdünde bulunmuştur.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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