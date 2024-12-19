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Türkiye ve Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanları Suriye Gelişmelerini Görüştü

Türkiye ve Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanları Suriye Gelişmelerini Görüştü
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakın ile Suriye'deki güncel gelişmeler hakkında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakın ile Suriye'deki güncel gelişmelere ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakın ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler ve ikili ilişkiler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: ANKA / Güncel
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