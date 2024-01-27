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Türkiye ve Azerbaycan enerji alanında işbirliğini ilerletmek için kararlı

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan'la yapıcı ikili işbirliğini iki kardeş ülke olarak daha ileriye taşımak için enerji alanında kararlılıkla yürümeye devam edeceklerini söyledi. Bayraktar, temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da, Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov'la görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan'la yapıcı ikili işbirliğini iki kardeş ülke olarak daha ileriye taşımak için enerji alanında kararlılıkla yürümeye devam edeceklerini söyledi.

Bayraktar, temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da, Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov'la görüştü.

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) Başkanı Rövşen Necef'in de hazır bulunduğu görüşmede, Azerbaycan ile Türkiye arasında enerji de dahil olmak üzere ekonomi alanlarında mevcut ve gelecekteki işbirliği fırsatları gözden geçirildi.

Bayraktar, görüşme sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Azerbaycan'la enerji alanında "bir millet iki devlet" anlayışıyla yoğun temas halinde bulunduklarını, bu kapsamda bugün Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ve Ekonomi Bakanı Cabbarov'la çok verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirdi.

Petrol ve doğal gaz alanında Azerbaycan'la yaptıkları çalışmaları daha da ileri götürmek istediklerine işaret eden Bayraktar, bugünkü temaslarında iki ülkenin Avrupa'nın arz güvenliğine birlikte yaptığı katkıları, Nahçıvan'dan Türkiye'ye elektrik ihracatı konusunu ve dördüncüsü bu yıl Türkiye'de yapılacak Türkiye-Azerbaycan Enerji Forumu'na hazırlıkları ele aldıklarını belirtti.

Bayraktar, Azerbaycan petrolünün yıllardır Bakü-Tiflis-Ceyhan hattı ile dünya piyasalarına taşındığını hatırlatarak, "Dünya petrol arzı için çok önemli olan bir operasyonu uzun yıllardır devam ettiriyoruz. Bundan sonra da devam ettireceğiz. Bu çerçevede yapıcı ikili işbirliğimizi iki kardeş ülke olarak daha ileriye taşımak için enerji alanında kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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