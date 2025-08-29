Türkiye ve Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcıları Görüşme Gerçekleştirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakan Yardımcıları Nuh Yılmaz ve Ayşe Berris Ekinci, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yalçın Rafiyev ile ayrı görüşmeler yaptı. Görüşmelerde bölgesel gelişmeler, Türkiye'nin COP31 ev sahipliği adaylığı ve Kafkasya'daki güncel durumlar ele alındı.

Dışişleri Bakan Yardımcıları Nuh Yılmaz ve Ayşe Berris Ekinci, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve COP29 Başmüzakerecisi Yalçın Rafiyev ile ayrı ayrı görüştü.

Dışişleri Bakanlığının, Türkiye merkezli sosyal medya platformu NSosyal hesabından yapılan paylaşımlara göre, Dışişleri Bakan Yardımcıları Yılmaz ve Ekinci, Azerbaycanlı mevkidaşları Rafiyev ile temaslarda bulundu.

Yılmaz ile Rafiyev arasındaki görüşmede bölgesel gelişmeler ele alınırken, Ekinci ile Rafiyev'in yaptığı görüşmede ikili ve çok taraflı ilişkiler, Türkiye'nin COP31 ev sahipliği adaylığı ve Kafkasya'daki güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe stadında izlediği maçın fotoğrafı paylaşıldı! İşte o kare

Fenerbahçe stadında izlediği maçın fotoğrafı paylaşıldı! İşte o kare
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TEKNOFEST'te tartışma yaratan görüntü! 'Ne var bunda' diyen de var, eleştiren de

Tartışma yaratan görüntü! "Ne var bunda" diyen de var, eleştiren de
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.