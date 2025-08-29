Türkiye ve Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcıları Görüşme Gerçekleştirdi

Dışişleri Bakan Yardımcıları Nuh Yılmaz ve Ayşe Berris Ekinci, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve COP29 Başmüzakerecisi Yalçın Rafiyev ile ayrı ayrı görüştü.

Dışişleri Bakanlığının, Türkiye merkezli sosyal medya platformu NSosyal hesabından yapılan paylaşımlara göre, Dışişleri Bakan Yardımcıları Yılmaz ve Ekinci, Azerbaycanlı mevkidaşları Rafiyev ile temaslarda bulundu.

Yılmaz ile Rafiyev arasındaki görüşmede bölgesel gelişmeler ele alınırken, Ekinci ile Rafiyev'in yaptığı görüşmede ikili ve çok taraflı ilişkiler, Türkiye'nin COP31 ev sahipliği adaylığı ve Kafkasya'daki güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.