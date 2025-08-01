Türkiye ve Azerbaycan'dan şehit çocukları yaz kampında buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Azerbaycan Yaşat Vakfı işbirliği kapsamında düzenlenen yaz kampı, iki ülkeden şehit çocuklarını Azerbaycan'da bir araya getirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü ile Azerbaycan'da şehit ve gazi ailelerine destek amacıyla kurulan Yaşat Vakfı arasındaki işbirliği çerçevesinde, iki ülkenin şehit aileleri sosyal projelerle destekleniyor.

Bu kapsamda, 4'üncüsü 27 Temmuz'da Lenkeran şehrinde başlayan "Yaşat Yaz Kampı", Karabağ şehitlerinin çocuklarının yanı sıra Türkiye'den 20 şehit çocuğunu ağırladı.

Kampta 15-17 yaş grubundaki çocuklar, 4 gün boyunca çeşitli aktivitelerin ve eğitimlerin yanı sıra geziler ve psikologların katılımıyla düzenlenen danışmanlık seanslarıyla hem keyifli hem de destekleyici ortamda zaman geçirdi.

Çocuklar, seramik yapımı, binicilik ve okçuluk gibi farklı faaliyetlerle yeteneklerini keşfetme fırsatı buldu.

Bazı çocuklar zorlu parkurlarda yeteneklerini sergilerken, bazıları yeni hobiler edindi.

Yaz kampına Türkiye ve Azerbaycan'dan katılan çocuklar, "iki devlet tek millet" anlayışını pekiştirerek yeni dostluklar kurdu.

Türk çocukları, Azerbaycan kültürünü yakından tanıma fırsatı bulurken, her iki ülkenin çocukları da ortak tarih ve kültürel bağların önemini daha iyi kavrama imkanı elde etti.