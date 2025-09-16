Türkiye ve Azerbaycan'dan şehit aileleri ile gaziler Iğdır'da buluştu

Türkiye ve Azerbaycan'dan şehit aileleri ile gaziler, Iğdır'da "Zaferin Ruhunda Birleşenler" programında buluştu.

Iğdır Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği, Iğdır Azerbaycan Evi, Türkiye Harp Malulü Gazileri, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ve Nahçıvan Şehit Aileleri İçtimai Birliğinin ortak düzenledikleri program, Iğdır Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirildi.

Programda iki ülkenin milli marşları okundu, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından 2. Karabağ Savaşı zaferinin ulusal medyaya yansıyan haberlerine ilişkin kısa film gösterildi.

Türkiye'nin Nahçıvan Başkonsolosu Asip Kaya, programda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiye değinerek, "Bizler bağımsızlığımızı ve birliğimizi korumak üzere her zaman savaşmak ve mücadele etmek zorunda kalmışız. Bu mücadele sırasında Türkiye ve Azerbaycan halkları her zaman birbirinin yanından olmuş, birbirine destek olmuştur." dedi.

"Devletimizin tarihine altın harflerle yazılmıştır"

Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev de 2. Karabağ Zaferi'nin, Azerbaycan ve Türkiye birliğine, daha güçlü ülke olmasına zemin hazırladığını söyledi.

Zaferin önemine vurgu yapan Aliyev, şunları kaydetti:

"Azerbaycan'ın arazi bütünlükleri perçinlenen 44 günlük 2. Karabağ Savaşı'nı ve 2023 Eylül'de 1 günlük antiterör operasyonu devletimizin tarihine altın harflerle yazılmıştır. Karabağ'ın işgalden kurtarılmasının Türk dünyasının birlikte daha güçlenmesi ve Türk dünyası tarihine bir dönüş noktası olduğuna inanıyorum. Vatan savaşında aldığımız zafer, toprak uğruna canlarından geçen bütün yiğitlerimizin ruhlarına olan borcumuzdur. Halkımız gösterdi ki hak yolunda verilen dayanışma, birlik ruhuna hiçbir düşman galip gelmeyecektir."

Programa iki ülkeden şehit aileleri ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının öncüleri ile gaziler katıldı.