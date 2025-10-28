Haberler

Türkiye ve Azerbaycan Arasında Siyasi İstişareler Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci, Bakü'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşerek ikili ilişkiler ve bölgesel işbirliği konularını ele aldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ayşe Berris Ekinci, Türkiye- Azerbaycan Siyasi İstişareleri kapsamında Bakü'de, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov tarafından kabul edildi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımlara göre Ekinci, Türkiye-Azerbaycan Siyasi İstişareleri çerçevesinde Bakü'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'la bir araya geldi.

Görüşmede ikili ilişkiler, güncel uluslararası meseleler, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci ve Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere, bölgesel işbirliği hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Türkiye-Azerbaycan Siyasi İstişareleri, Ekinci ile Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Samir Şerifov başkanlığındaki heyetler arasında Bakü'de gerçekleştirildi.

İstişarelerde, Azerbaycan'la ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler de ele alındı.

Ekinci, ayrıca, Azerbaycan Dış İlişkilerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Özel Görevler Temsilcisi Halef Halefov ile bir araya geldi.

Görüşmelerde, ikili ilişkiler, bölgesel işbirliği ve bağlantısallık konularına ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel
İsrail, Gazze'yi bombalıyor! Hamas'tan ilk açıklama geldi

Hamas'tan ilk açıklama geldi! Arabuluculara hayati bir çağrısı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
Yapay zekanın geldiği son nokta: Binlerce kişi gerçek sanıp paylaştı

Binlerce kişi bu görüntüyü gerçek sanıp paylaştı
Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü

Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü
Fenerbahçe Alexander Sörloth için düğmeye bastı

Süper Lig devi Sörloth'u alıyor
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
Netanyahu'dan Gazze için katliam emri! Saldırı başladı

Ateşkesi bozdu! Netanyahu'dan Gazze için katliam emri
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
Fethiye'de sağanağın ardından gökyüzünde 'Mammatus Bulutları' görüldü

Sağanağın ardından gökyüzünde ortaya çıktı, gören gözlerini ayıramadı
İsrail'in Gazze'deki vahşetine Türkiye'den peş peşe tepkiler

İsrail'in Gazze'deki vahşetine Türkiye'den peş peşe tepkiler
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
Kayalıklardan sarkan kablolar korkuttu! 19 yıllık gerçek ortaya çıktı

Kayalıklardan sarkan kablolar korkuttu! 19 yıllık gerçek ortaya çıktı
Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Tepkilerin odağındaki genç serbest bırakıldı

Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Soruşturmada yeni gelişme
Altay Tankı envantere girdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan törende güzel haberi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.