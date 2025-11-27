Haberler

Türkiye ve Azerbaycan Afet Yönetiminde İşbirliği Geliştiriyor

Güncelleme:
AFAD, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki afet ve acil durum yönetimi işbirliğini güçlendirmek amacıyla bir dizi toplantı ve bilgi paylaşımı gerçekleştirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Türkiye ile Azerbaycan arasında afet ve acil durum yönetimi alanındaki çalışmaların yakın işbirliği ve koordinasyon içinde devam ettiğini bildirdi.

Afad'ın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Azerbaycan Fevkalade Hallar Nazırlığı Afet İşleri Başkan Yardımcısı Alaskar Aliyev başkanlığındaki Azerbaycan heyetini kabul etti, ziyaret programı hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Ülkeler arasındaki köklü işbirliğinin daha da geliştirilmesini amaçlayan ve 2 gün süren ziyaret programı kapsamında, AFAD yöneticileri tarafından gerçekleştirilen sunumlarla bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı.

Açıklamada, programa ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Afet yönetimi alanında ulusal mevzuat geliştirilmesi, stratejik planlarla ilgili bilgi ve tecrübe paylaşımı, afet risklerinin azaltılması, sivil toplumla ilişkiler, gönüllülük, eğitim ve farkındalık alanlarında işbirliği, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ile ilgili bilgilendirme, Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi tarafından yürütülen faaliyetler, sivil savunma faaliyetleri, INSARAG tarafından tanınan Ulusal Akreditasyon Programı'nın (IRNAP) uygulanması, kurumların arama-kurtarma alanında kapasitelerinin uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi kapsamındaki pilot proje başlıkları altında bir dizi toplantı ve görüşmeler gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantılar ve güçlenen işbirliğimizin ülkelerimiz ve Türk dünyası için hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser - Güncel
