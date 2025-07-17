Türkiye ve Arap Dünyası Arasında Sinema Sempozyumu Düzenlendi

12 Punto'da, sinemada kültürel işbirliklerine dair "Türkiye ve Arap Dünyası Arasında Ortak Yapımlarda Yeni Ufuklar" sempozyumu düzenlendi.

TRT tarafından yedinci kez organize edilen senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu 12 Punto, 20 Temmuz'a kadar 35 ülkeden yönetmen, yapımcı ve film endüstrisi profesyonellerinin katılacağı çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Sinema Feriye'deki sempozyumda konuşan Red Sea Film Fonu Direktörü Emad Eskandar, Suudi Arabistan sinemasının Türk sinemasından etkilenmesini ve Arap dünyasında artan art house ilgisini değerlendirdi.

Eskandar, çocuk içeriklerinin artırılması gerektiğini belirterek, Türkiye'nin kültürünü koruyarak ürettiği animasyonların Arap dünyasında karşılık bulduğunu söyledi.

Media City Katar Film Komitesi Başkanı George David, 12 Punto'yu "harika bir konsept" olarak niteledi, Türkiye ile Arap dünyası arasında yapım köprülerinin kurulması gerektiğini ifade etti.

David, Ürdün'de film endüstrisinin gelişiminde devlet desteği ve kamu işbirliğine değinirken, arthouse ile ticari sinema ayrımına dikkati çekti, kültürel içeriklerin ana akım filmlerdeki etkisini örneklerle anlattı.

Mısır'dan film eleştirmeni Ahmad Shawky de Mısır ile Türkiye sineması arasındaki tarihsel ve kültürel benzerlikleri anlattı.

Arthouse sinemanın Mısır'daki yeri ve ortak yapımların bu eksende geliştirilebileceğini söyleyen Shawky, Türkiye ile kültürel ortaklık üzerinden yatırım köprüleri kurulabileceğini dile getirdi.

TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, sempozyumda Türkiye sinemasının 1970'ler sonrası geçirdiği dönüşümü anlattı.

TRT'nin desteklediği 15 ortak projeyle 5 milyon izleyiciye ulaştıkları bilgisini veren Güven, yerli filmlerin gişede yüzde 55 oranında tercih edildiğini belirtti.

Güven, devlet ve TRT desteklerinin artarak süreceğini, arthouse alanında Türkiye-Arap ortak yapımlarının büyük potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Filistinli yönetmen, yapımcı Kamal Aljafari de Arap, Türk ve Avrupa sinemasının ortak yapımlarda bir araya gelmesinin önemli olduğunu dile getirdi. Aljafari, Suriye sinemasının yeniden inşasında teknik kapasitenin ve fonların artırılması gerektiğini söyledi.

12 Punto'da kurgu ve senaryo üzerine de sempozyum düzenlendi

TRT 12 Punto kapsamında ayrıca "Senaryo Masasında Yazmak ve Kurgu Odasında Yazmak" adlı sempozyum düzenlendi. Sempozyumda sinemada senaryo ve kurgu süreçleri ele alındı.

Kurgucu ve yönetmen Benjamin Mirquet, buradaki konuşmasında, "En iyi kurgu, fark edilmeyendir." diyerek kurgunun görünmez sanat olduğuna dikkati çekti.

Mirquet, filmlerde test gösterimlerinin önemine vurgu yaparak, seyircilerin tepkilerini kalp ritmiyle ölçtüklerini, yapay zekanın da artık sektöre hazır olduğunu ifade etti.

Cannes Film Festivali Seçici Kurul Üyesi Wim Vanacker da senaryo süreçlerinde diyalog ve olgunlaşmanın önemine değindi, yönetmen-yazar ilişkilerinin filmi güçlendirdiğini söyledi.

Festival seçmelerinde "filmin arkasındaki sesi" aradıklarını dile getiren Vanacker, yapay zekanın sinema filmlerinin kalitesini artırabileceğini kaydetti.