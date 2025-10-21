Haberler

Türkiye ve Almanya İklim İşbirliği İçin Bir Araya Geldi

Türkiye ve Almanya İklim İşbirliği İçin Bir Araya Geldi
Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği ve AHK, 'İklim Konuşmaları: Net Sıfır Hedefine Giden Yolda Endüstri' konferansında Türkiye ile Almanya arasındaki iklim işbirliğini tartıştı. Almanya'nın Büyükelçisi Sorg, iklim krizinin çağın en acil meselelerinden biri olduğunu vurguladı.

? Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK) ile Uluslararası İklim Girişimi (IKI) Politika Arayüzü ortaklığında "İklim Konuşmaları: Net Sıfır Hedefine Giden Yolda Endüstri" başlıklı konferans düzenledi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen konferansa Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg, AHK Başkanı Bige Yücel, Almanya Federal Çevre, İklim Eylemi, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı (BMUKN) Direktörü Ilka Hirt ve Almanya Federal Meclisi Üyesi Thomas Bareiss katıldı.

Ankara Büyükelçisi Sorg, dünyanın pek çok karmaşık sorunla mücadele ettiği dönemde iklim krizinin geleceği tehdit eden başlıca sorunlardan biri olduğunu ifade etti.

İklim sorununa etkili çözümler üretebilmek için tüm kesimlerden uzmanların bir araya gelmesi gerektiğini vurgulayan Sorg, bu meselenin birlikte ele alınmasının önemine dikkati çekti.

Almanya ve Türkiye'nin sürdürülebilirlik ve çevre konularında ortak bir gelecek vizyonunu paylaştığını dile getiren Alman Büyükelçi, her iki ülkenin de karbonsuz bir gelecek hedefini gerçekleştirmeye kararlı olduğunu kaydetti.

Sorg, " Türkiye'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nda (SKDM) işbirliği yapma isteği özellikle dikkat çekici. Bunu, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne duyduğu güvenin ve Avrupa pazarına olan bağlılığının bir göstergesi olarak görüyoruz." dedi.

Türkiye ile Almanya arasındaki işbirliğinin çevresel konuların çok ötesinde olduğunu belirten Sorg "Almanya ve Türkiye arasındaki ekonomik bağlar derin bir şekilde iç içe geçerek ticaret, yatırım ve inovasyon alanlarında sağlam bir ağ oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Özellikle rüzgar enerjisi alanında çalışan Alman şirketlerinin Türkiye'nin daha temiz enerji karışımına geçişinde kritik rol oynadığını dile getiren Sorg, bu sürecin bir parçası olmaktan duydukları gururu ifade etti.

Sorg, rüzgar enerjisi alanının "Alman yaratıcılığı ve Türk uygulamasının nasıl güçlü bir sinerji yaratabileceğinin harika bir örneği" olduğunu söyledi.

Büyükelçi Sorg, "Türkiye'nin yeni sektörleri geliştirmek için kullandığı benzersiz yaklaşımlarından öğrenmeye hevesliyiz, Türk halkının karmaşık sorunlara yenilikçi çözümler bulmadaki yaratıcılığını takdir ediyoruz." dedi.

AHK Başkanı Yücel, iklim değişikliğinin artık geleceğe ait sorun değil, günümüzün en acil meselelerinden biri olduğunu vurguladı.

"Net Sıfır" hedefine ulaşmak için teknoloji alanında atılan adımların yeterli olmayacağının altını çizen Yücel, aynı zamanda endüstri, hükümet ve sivil toplum arasında güçlü işbirliğinin de şart olduğunu ifade etti.

Almanya ve Türkiye'nin uzun ekonomik ortaklık geçmişi olduğuna dikkati çeken Yücel, "Şimdi bu ortaklığı, üretimden enerjiye ve dijitalleşmeye kadar her sektörde standartlara uygun hale getirip yeşil dönüşüm için fırsata dönüştürme şansına sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

BMUKN Direktörü Hirt, Türkiye'nin iklim reformlarında önemli ilerlemeler kaydettiğini ve Almanya ile Türkiye'nin yeşil enerjiye geçiş konusunda kayda değer adımlar attığını vurguladı.

"Türkiye, sanayide karbonsuzlaşma konusunda bölgesel bir lider olarak yerini alıyor." şeklinde konuşan Hirt, "Almanya, finans teknik destek ve siyasi diyalog yoluyla bu alandaki işbirliğimizi derinleştirmeye hazır." dedi.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
