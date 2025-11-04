Haberler

Türkiye ve Almanya Arasında İşgücü Anlaşması Değerlendirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Almanya'nın Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Barbel Bas ile Türkiye-Almanya İşgücü Anlaşması'nın 64. yıl dönümünde önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Almanya Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Barbel Bas ile bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, X hesabından yaptığı paylaşımda, Almanya Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Barbel Bas ile görüşmesine ilişkin, "Almanya Federal Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Sayın Barbel Bas ile ikili görüşmemizi gerçekleştirdik. Geçtiğimiz günlerde 64. yıl dönümünü andığımız Türkiye ve Almanya arasında imzalanan İşgücü Anlaşması'nın tarihi önemini değerlendirdik. Önümüzdeki süreçte gerçekleştirmeyi planladığımız 8'inci Ortak Çalışma Grubu Toplantısı'nı ve ortak faaliyetlerimizi ele aldık" dedi.

