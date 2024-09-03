Türkiye ve Afrika Birliği arasında yükseköğretim iş birliği imzalandı

(ANKARA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Afrika Birliği arasında "Yükseköğretimde İş Birliğine Yönelik Mutabakat Zaptı" imzalandı. Buna göre, Türkiye ile Afrika Birliği arasında yükseköğretim, bilim ve araştırma alanlarında daha yakın iş birliği ve bilgi alışverişi sağlanacak, Pan-Afrikan Üniversitesi'nin akademik personeline yükseköğretim bursları aracılığıyla destek verilecek.

YÖK ve Afrika Birliği arasında Yükseköğretimde İş Birliğine Yönelik Mutabakat Zaptı imzalandı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar ve Afrika Birliği Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Komiseri Prof. Mohammed Belhocine'nin imza attığı törene Afrika ülkelerinin Ankara'daki büyükelçileri de katıldı.

"Pan-Afrikan Üniversitesi'nin akademik personeline destek vermeyi amaçlıyoruz"

YÖK Başkanı Erol Özvar, YÖK binasında düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında sağlam bir iş birliği olduğunu belirterek "Bu bağların geliştirilmesi dış politikamızın temel taşlarından biridir. Bu mutabakat zaptı, Türkiye ile Afrika Birliği arasında yükseköğretim, bilim ve araştırma alanlarında daha yakın iş birliği ve bilgi alışverişi sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca, Pan-Afrikan Üniversitesi'nin akademik personeline Yükseköğretim bursları aracılığıyla destek vermeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

"Yeni köprüler kuracağız ve daha fazla uluslararası öğrenciyi ağırlamayı planlıyoruz"

Özvar, mutabakat zaptı ile Türkiye ve Afrika ülkelerinden öğrencilerin, akademik personelin ve araştırmacıların yükseköğretim kurumlarında belirli programlar kapsamında eğitim ve staj hareketliliğine ve kısa süreli araştırma programlarına katılımlarının teşvik edileceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Yükseköğretim kurumları arasında kendi mevzuat ve yönetmeliklerine uygun olarak lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ortak diploma programları oluşturulacak, uygulanacak ve geliştirecektir. Bu mutabakat zaptının hedeflerine ulaşmak için bir Yükseköğretim Çalışma Grubu oluşturacağız. Bugün bu mutabakat zaptının imzalanmasıyla birlikte Afrika Birliği ile yükseköğretim alanındaki iş birliğimizde yeni bir sayfa açılacağına yürekten inanıyorum. Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında yükseköğretim alanında ikili iş birliğini güçlendirmeye devam edeceğiz. Yeni köprüler kuracağız ve daha fazla uluslararası öğrenciyi ağırlamayı planlıyoruz."