Türkiye ve Afganistan'dan 1 Milyar Dolarlık Ticaret Hedefi

(ANKARA) -Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakanı Nooruddin Azizi ile görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolar seviyesine çıkartılması ele alındı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Bakanları Toplantısı çerçevesinde, Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakanı Nooruddin Azizi ile görüştü. Bakan Bolat, görüşmeye ilişkin olarak sosyal medya hesbından şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Bakanları Toplantısı çerçevesinde, Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Nooruddin Azizi ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde, iki ülke ticaretinin, mevcut seviyesinin çok daha üzerine çıkması için atılabilecek adımları ele aldık ve önümüzdeki dönemde 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine güçlü bir iradeyle bağlı olduğumuzu bir kez daha teyit ettik. Afganistan'ın sahip olduğu yatırım potansiyelinin değerlendirilmesi, müteahhitlik sektöründeki iş birliğimizin güçlendirilmesi ve karşılıklı ticareti destekleyecek lojistik koridorlarının etkin şekilde kullanılması konularında mutabık kaldık. Bu anlayışla iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri bütüncül bir perspektifle geliştirmeye devam edeceğiz inşaallah."