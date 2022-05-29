Türkiye ve ABD kafa kafaya: Japonya Bayraktar TB3 alabilir! - Haberler

Baykar, dünyaca ünlenen Bayraktar TB2 Siha'ların ardından bir üst sınıfa geçerek AKINCI'yı üretti. Sıradaki hedefin ise MİUS olduğu söylendi. Fakat öncesinde TCG Anadolu amfibi hücum gemisi gibi kısa pistli deniz araçlarından kalkabilecek bir araç yapılacak. Hatta ilk uçuşunu bu yıl gerçekleştirecek. Şimdi ise henüz prototipini bile görmediğimiz Bayraktar TB3 Siha'ların Japonya'ya ihracı için görüşüldüğü ortaya çıktı.

Japonya Bayraktar TB3 alabilir: Türkiye ve ABD ile yarışa girdi!

Bayraktar TB3, dışarıdan bakıldığında biraz daha büyük hacimli, güçlü ve daha çok yük taşıyabilen bir TB2 gibi gözüküyor. Uçak gemilerinde kullanılabilmesi için de özel geliştirilmiş katlanır kanat yapısına sahip. Bu özellikleri sayesinde de Japonya'nın helikopter gemisi için biçilmiş kaftan olduğunu söyleyebiliriz.

Fakat gelecekte bu tip Siha'ları daha çok göreceğimiz aşikar oldu. Zira Baykar'ın bu yıl ilk uçuşu yapacağını açıklamasının ardından ABD'nin en ünlü Siha'larından MQ-9 Reaper'ı geliştiren General Atomics de benzer bir platform üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

ABD, Bayraktar TB3 rakibi SİHA geliştiriyor!

General Atomics tarafından geliştirilen SİHA ise aslında MQ-9B Reaper'ın katlanır kanatlı ve MQ-9B STOL ismini alacak bir varyantı olacak. Katlanır kanatlara sahip olacağı için flap sisteminde bazı değişiklikler yapıldığı gözüküyor. Ancak geri kalan özellikleri oldukça benzer diyebiliriz.

Fakat Japonya şu an için Bayraktar TB3 almaya daha yakın gözüküyor. Zira Baykar tarafında herhangi bir gelişme yaşanmadığı taktirde dünyanın bu türdeki ilk SİHA'sını ABD değil Türkiye yapmış olacak. Ayrıca Asya ülkelerinde Bayraktar TB2'lerin sahada getirdiği başarının büyük yankı uyandırdığı da biliniyor.

Konuyla alakalı açıklama yapan Haluk Bayraktar şunları söyledi:

İlk uçuşunu gerçekleştirecek olan TB3, Japon Izumo sınıfı platformlar için oldukça uygun olacak. İHA'ların katlanır kanatları, gemilerin sabit kanatlı uçaklardan daha fazla İHA kabul etmesine izin verecektir. Japonya, mümkün olan en kısa sürede silahlı insansız hava araçları edinmelidir.

İki hava aracı da henüz prototiplerini sergilemediği için belirli bir oranda kıyaslama yapabiliriz. Örneğin MQ-9B STOL, diğer Reaper modellerine oldukça benzer özellikler sunacak. Hız ve yük taşıma kapasitesi tarafında bir gelişme beklenmiyor. Yalnızca modüler bir yapıya sahip olacak.

TB3 ise selefine göre her anlamda daha büyük ve gelişmiş olacak. Tabii içerisinde kullanılan yapay zeka, yazılım ve diğer teknolojilerin aynı veya oldukça yakın olması bekleniyor. Ancak yük taşıma kapasitesi ve hız konusunda önemli bir artış olacağını belirtelim.

Öte yandan MQ-9 Reaper TB3'den ziyade AKINCI'ya yakın bir platform. Fakat maliyet anlamında ABD'nin kesenin ağzını fazla açtığını söyleyebiliriz. Zira geçtiğimiz yıl Avustralya'ya tanesi 137 milyon dolardan 12 adet satışı yapıldı.

Bu durumda kabaca bir tahminle TB3, TB2'nin 2 katına mal edilse bile yine de MQ-9B STOL 10 kat pahalı olacak. Özellik anlamında kağıt üstünde daha kabiliyetli gözüküyor olduğunu belirtelim. Ancak oyunu değiştirecek bir artısı bulunmuyor.

Bayraktar TB3 özellikleri

Kanat açıklığı: 14 metre

Uzunluk: 8.35 metre

Yükseklik: 2.6 metre

Kalkış Ağırlığı: 1450 kilogram

Maksimum seyir hızı: 125 knots-160 knots (300 km/s)

Faydalı yük kapasitesi: 6 silah istasyonu – 280 kilogram

Havada kalış süresi: 24+ saat (mühimmat ile)

Katlanır kanat yapısı

Kısa pistli uçak gemilerinden otomatik kalkış ve iniş kabiliyeti

Görüş hattı ve ötesi haberleşme

SATCOM uydu bağlantısı

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