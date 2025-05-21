Türkiye ve ABD'den Suriye İçin Ortak Vizyon

Türkiye ve ABD'den Suriye İçin Ortak Vizyon
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Türkiye ve ABD, Suriye'nin istikrarı ve toprak bütünlüğü konusunda ortak bir vizyon geliştirdiklerini belirttiler. Toplantıda, yerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine dönüşüne olanak sağlanması ve terörle mücadele konuları ele alındı.

(ANKARA) - Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu toplantısının ardından yapılan ortak açıklamada, "Türkiye ve ABD, istikrarlı, kendisiyle ve komşu coğrafyasıyla barışık bir Suriye vizyonunu paylaşmaktadır. Bu, yerlerinden edilmiş milyonlarca Suriyelinin evlerine dönmesine de imkan verecektir. Türkiye ve ABD, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının önemini teyit etmektedir. Terör örgütlerine melce (barınak, sığınak)  sağlamayan, istikrarlı ve birliğini haiz Suriye, bölgesel güvenlik ve refahı destekleyecektir" ifadelerine yer verildi.

Türkiye ile ABD arasında Suriye Çalışma Grubu Toplantısı Washington'da yapıldı. Toplantıya ilişkin yapılan ortak açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye ve ABD, Suriye'de istikrar ve güvenlik konusunda işbirliği ve koordinasyonu Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başkan Trump'ın ortaya koydukları çerçevede arttırmaya kararlıdır.

ABD, Suriye Çalışma Grubu'nun yeni turu için Türk heyetine Washington D.C.'de ev sahipliği yapmıştır. Türkiye ve ABD'nin kurumlararası heyetlerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Dr. Nuh Yılmaz ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau başkanlık etmişlerdir. Türkiye'nin ABD nezdindeki Büyükelçisi Sedat Önal ve ABD'nin Türkiye nezdindeki Büyükelçisi Thomas Barrack Jr. da toplantıya katılmışlardır.

Heyetler, yaptırımların Başkan Trump'ın talimatıyla uyumlu şekilde kaldırılması ve terörizmin her türü ve tezahürüyle mücadele edilmesi de dahil olmak üzere, Suriye'ye dönük müşterek önceliklerini ele almışlardır.

Türkiye ve ABD, istikrarlı, kendisiyle ve komşu coğrafyasıyla barışık bir Suriye vizyonunu paylaşmaktadır. Bu, yerlerinden edilmiş milyonlarca Suriyelinin evlerine dönmesine de imkan verecektir.

Türkiye ve ABD, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının önemini teyit etmektedir. Terör örgütlerine melce sağlamayan, istikrarlı ve birliğini haiz Suriye, bölgesel güvenlik ve refahı destekleyecektir."

Kaynak: ANKA / Güncel
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