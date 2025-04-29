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Türkiye ve ABD Arasında Yüksek Düzeyli Savunma Grubu Toplantısı Gerçekleştirildi

Türkiye ve ABD Arasında Yüksek Düzeyli Savunma Grubu Toplantısı Gerçekleştirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile ABD arasında Ankara'da yapılan Yüksek Düzeyli Savunma Grubu Toplantısı'nın detaylarını açıkladı. Taraflar, savunma işbirliği ve stratejik ortaklığın güçlendirilmesi konularında fikir alışverişinde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Yüksek Düzeyli Savunma Grubu Toplantısı'nın, Ankara'da gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye-ABD Yüksek Düzeyli Savunma Grubu Toplantısı, Milli Savunma Bakanlığı Savunma Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ ve ABD Savunma Bakanlığında Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Vekili Katherine Thompson başkanlığındaki heyetlerin katılımıyla dün Ankara'da gerçekleştirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Taraflar, yakın zamanda karşılıklı olarak en üst düzeyde ifade edildiği üzere, iki ülke arasındaki samimi diyaloğu ilerletme arzusuyla savunma ve savunma sanayi işbirliğinin çeşitli veçhelerinin derinleştirilmesi imkanlarını ele almış, bölgesel ve uluslararası güvenlik meselelerine dair görüş alışverişinde bulunmuş ve stratejik ortaklığın daha da güçlendirilmesine ilişkin kararlılıklarını yinelemişlerdir."

Açıklamada, bir sonraki toplantının gelecek yıl ABD'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
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