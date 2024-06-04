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Türkiye, Uruguay Parlamentosunun 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyan yasayı reddetti

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Türkiye, Uruguay Parlamentosu tarafından kabul edilen ve Uruguay Cumhurbaşkanı Vekili tarafından imzalanan, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan yasayı reddetti ve kınadı.

Türkiye, Uruguay Parlamentosu tarafından kabul edilen ve Uruguay Cumhurbaşkanı Vekili tarafından imzalanan, 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan yasayı reddetti ve kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yasanın başta 1948 Birleşmiş Milletler (BM) Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi olmak üzere uluslararası hukukun hilafına ve yük hükmünde olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uruguay Parlamentosu tarafından kabul edilen ve Uruguay Cumhurbaşkanı Vekili tarafından imzalanan, 1915 olaylarını 'soykırım" olarak tanıyan yasayı reddediyor ve kınıyoruz.

Yasama organlarının ve siyasilerin tartışmalı tarihi konularda hüküm verme yetkisi yoktur. Uruguay Parlamentosunun ve hükümetinin yerel siyasi hesaplarına tarihi çarpıtarak ulaşmaya çalışması kabul edilemez."

Kaynak: AA / Güncel

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