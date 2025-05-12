Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı Ankara'da Gerçekleşti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Toplantı, Türkiye-Ürdün-Suriye ilişkilerini güçlendirmek amacıyla düzenlendi.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Ürdün- Suriye Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı için Ankara'ya gelen Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Bakanlık'ta bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı için Ankara'ya gelen Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile Bakanlık'ta görüştü.
Kaynak: ANKA / Güncel