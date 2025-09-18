Haberler

Türkiye, UPU İdari Konseyi ve Posta İşletmeleri Konseyi Üyeliğine Seçildi

Türkiye, 28. Dünya Posta Kongresi'nde UPU İdari Konseyi ve Posta İşletmeleri Konseyi üyeliklerine seçilerek uluslararası posta sektöründeki önemli konumunu güçlendirdi.

Türkiye, Dünya Posta Birliğinin (UPU) 28. Dünya Posta Kongresi marjında yapılan seçimlerde, 2026-2029 dönemi UPU İdari Konsey ve Posta İşletmeleri Konseyi üyeliklerine seçildi.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, UPU'nun Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde gerçekleştirilen 28. Dünya Posta Kongresi marjında yapılan seçimlerde, Türkiye'nin 2026-2029 dönemi UPU İdari Konsey ve Posta İşletmeleri Konseyi üyeliklerine seçildiği belirtildi.

Paylaşımda, "Ülkemizin, Birleşmiş Milletlerin köklü ihtisas kuruluşlarından UPU'nun İdari Konsey ve Posta İşletmeleri Konseyi üyeliklerine seçilmesi, Türkiye'nin uluslararası posta hizmetleri sektöründeki önemli konumu ve UPU çalışmalarına etkin katkılarının somut bir göstergesidir." ifadelerine ver verildi.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
