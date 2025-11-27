Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Voleybol Grup Birinciliği Tekirdağ'da Başladı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Voleybol Grup Birinciliği müsabakaları, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ev sahipliğinde başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, NKÜ Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek organizasyonda NKÜ, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi kadın ve erkek kategorilerinden sporcular mücadele ediyor.

Grup birinciliği müsabakaları boyunca takımlar, üniversiteler arası lig maratonunda üst turlara yükselmek için sahaya çıkacak.

Beş gün sürecek organizasyonda üniversiteli sporcular hem rekabet edecek hem de spor kültürünü paylaşma imkanı bulacak.

-Süleymanpaşa Müftüsü Türedioğlu'ndan Dekan Keskin'e ziyaret

Süleymanpaşa İlçe Müftüsü İbrahim Türedioğlu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Keskin'i ziyaret etti.

Türedioğlu ve Keskin bir süre sohbet etti.

Görüşmede, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi, gençlere yönelik ortak çalışmalar ve din hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi konuları ele alındı.