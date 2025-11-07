Haberler

Türkiye, UNESCO Yürütme Kurulu Üyeliğine Yeniden Seçildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye, 2025-2029 dönemi için UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine yeniden seçildi. Dışişleri Bakanlığı, bu seçimin Türkiye'nin uluslararası işbirliğine katkı sağlama hedefinin bir parçası olduğunu belirtti.

Türkiye, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Yürütme Kurulu üyeliğine 2025-2029 dönemi için bir kere daha seçildi.

Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine yeniden seçilmesi hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin Özbekistan'da devam eden UNESCO 43. Genel Konferansı kapsamında bugün düzenlenen seçimlerde, UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine 2025-2029 dönemi için seçildiği kaydedildi.

Türkiye'nin 2017-2021 ve 2021-2025 dönemlerinin ardından üçüncü kez üst üste bu görevi üstleneceği belirtilen açıklamada, "UNESCO'nun kurucu üyelerinden biri olan Türkiye, Teşkilatın hedef, misyon ve ideallerinin gerçekleştirilmesine ve insanlığın ortak değerlerinin korunmasına yönelik uluslararası işbirliğine, Yürütme Kurulundaki yeni döneminde de katkı sağlamayı sürdürecektir." ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye, Yürütme Kurulu üyeliği çerçevesinde Teşkilatın karar alma sürecinde aktif rol oynamaya ve UNESCO'nun hedef, misyon ve ideallerinin hayata geçirilmesine katkıda bulunmaya devam edecek.

58 üyeden oluşan Yürütme Kurulu, UNESCO'nun en üst icra organı olurken, UNESCO, insanlığın ortak değerlerinin korunması ile eğitim, kültür, bilim ve iletişim alanlarında sağlanan ilerlemelerle barışa katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan - Güncel
Türkiye'den Netanyahu'nun da aralarında bulunduğu 37 İsrailli yetkili hakkında yakalama kararı

Türkiye'den Netanyahu ve 37 İsrailli yetkili hakkında yakalama kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın biletlerini kesti

Neşteri vurdu! 2 yıldıza "Güle güle" dedi
Macron'a kadınlardan beklenmedik ilgi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı

Macron'a kadınlardan beklenmedik ilgi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonu düşecek

Paranın patronundan milyonlarca kiracının yüzünü güldürecek mesaj
İsrail'den Gazze'nin tarım altyapısına ağır darbe! Bilanço açıklandı

İsrail'den Gazze'nin tarım altyapısına ağır darbe
Futbolda bahis operasyonu! 17'si hakem, 2'si kulüp başkanı 21 kişi için gözaltı kararı

Futbolda yeni deprem! 2 kulüp başkanı ve 17 hakem gözaltında
Facianın yaşandığı ilçe diken üstünde! Bina tahliye edildi

Facianın yaşandığı ilçe diken üstünde! Bina tahliye edildi
Pezeşkiyan duyurdu: Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız

Komşuda kriz inanılmaz boyutta: Başkenti boşaltmak zorunda kalacağız
Bahis skandalında yeni detay! O hakeme korner direğiyle saldırmışlar

Bahis skandalında yeni detay! O hakeme korner direğiyle saldırmışlar
Bir garip kaza! Facia ucuz atlatıldı, içinden sürücü çıkmadı

Bir garip kaza! Facia ucuz atlatıldı, içinden sürücü çıkmadı
Suat Kılıç'a açıkça sorduk: AK Parti'den ayrıldığınıza pişman mısınız?

Suat Kılıç'a yayında herkesin merak ettiği soruyu sorduk
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.