Türkiye, UNESCO Yürütme Kurulu Üyeliğine Üst Üste Üçüncü Kez Seçildi
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine 2025-2029 dönemi için seçilmesinin gurur verici olduğunu belirtti. Bu başarıda emeği geçenleri tebrik eden Tekin, Türkiye'nin insanlığın ortak değerlerine katkılarını sürdüreceğine inandığını ifade etti.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Yürütme Kurulu üyeliğine 2025-2029 dönemi için bir kere daha seçilmesine ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Tekin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Özbekistan'da devam eden Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) 43. Genel Konferansı kapsamında bugün düzenlenen seçimlerde, Türkiye'nin UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine 2025-2029 dönemi için seçilerek üst üste üçüncü kez bu görevi üstlenmesinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyor, ülkemizin insanlığın ortak değerlerine katkılarını kararlılıkla sürdüreceğine inanıyorum."