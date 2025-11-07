Türkiye, UNESCO Yürütme Kurulu Üyeliğine Üst Üste Üçüncü Kez Seçildi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Yürütme Kurulu üyeliğine 2025-2029 dönemi için bir kere daha seçilmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Tekin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Özbekistan'da devam eden Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) 43. Genel Konferansı kapsamında bugün düzenlenen seçimlerde, Türkiye'nin UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine 2025-2029 dönemi için seçilerek üst üste üçüncü kez bu görevi üstlenmesinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyor, ülkemizin insanlığın ortak değerlerine katkılarını kararlılıkla sürdüreceğine inanıyorum."