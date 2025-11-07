Haberler

Türkiye, UNESCO Yürütme Kurulu Üyeliğine Üçüncü Kez Seçildi

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Özbekistan'da düzenlenen UNESCO 43. Genel Konferansı'nda 2025-2029 döneminde UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine seçildiğini duyurdu. Bu, Türkiye'nin üst üste üçüncü kez bu görevi üstlenmesi anlamına geliyor.

UNESCO'nun kurucu üyelerinden biri olan Türkiye, Teşkilatın hedef, misyon ve ideallerinin gerçekleştirilmesine ve insanlığın ortak değerlerinin korunmasına yönelik uluslararası iş birliğine, Yürütme Kurulu'ndaki yeni döneminde de katkı sağlamayı sürdürecektir."

